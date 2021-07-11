Netflix показав перший трейлер нового сезону серіалу Відьмак

Стрімінговий сервіс Netflix опублікував перший трейлер другого сезону серіалу Відьмак.

Прем’єра відбулася на онлайн-конференції WitcherCon, яка пройшла в ніч з 9 на 10 липня.

Сезон, буде складатися із восьми серій, назви семи з яких було презентовано в ролику, натомість як буде озаглавлено восьму – секрет.

Крім того, стала відома і дата виходу серіалу – 17 грудня.

У трейлері можна було побачити, як Геральт у виконанні Генрі Кавілла дає настанови Цирі, яку відіграє Фрейя Аллан. Відьмак веде принцесу до цитаделі Каер Морхен, де він повинен навчити дівчину своєму ремеслу.

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Крім того, було анонсовано анімаційний приквел під назвою Відьмак: Кошмар Вовка. Там мова піде про молодість наставника Геральта – Весеміра. Він вийде вже 23 серпня.