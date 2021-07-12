Співак і продюсер Іван Дорн презентував на Каннському кінофестивалі картину Петрови в грипі, режисером якої виступив російських режисер Кирило Серебренніков.
Сам режисер на червоній доріжці не з’явився. Фільм презентували виконавці головних ролей Чулпан Хаматова, Юлія Пересільд, Іван Дорн, Юра Борисов, Юрій Колокольников і один з продюсерів стрічки Ілля Стюарт.
Щоб підтримати режисера, актори одягнули значки з його зображенням.
Стрічка після Канн вийде у прокат в Європі та інших країнах світу.
Чому Серебренніков не зміг приїхати до Канн
Ще у 2017 році проти Серебреннікова було заведено кримінальну справу. Режисера звинуватив у шахрайстві в рамках реалізації театрального проекту Платформана. Згідно з рішенням суду, Кирило не зможе залишати межі РФ до червня 2023 року.
Петрови у грипі
Нова стрічка Кирила Серебренникова знята у співпраці студій чотирьох країн: Росії, Франції, Німеччини та Швейцарії.
Сценарій написаний за мотивами роману уральського письменника Олексія Сальникова Петрови в грипі та навколо нього. Згідно з сюжетом, звичайна сім’я з Росії різко захворіла на грип, після чого їх реальне життя перемішується з галюцинаціями.
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