Співак і продюсер Іван Дорн презентував на Каннському кінофестивалі картину Петрови в грипі, режисером якої виступив російських режисер Кирило Серебренніков.

Сам режисер на червоній доріжці не з’явився. Фільм презентували виконавці головних ролей Чулпан Хаматова, Юлія Пересільд, Іван Дорн, Юра Борисов, Юрій Колокольников і один з продюсерів стрічки Ілля Стюарт.

Іван Дорн з’явився в Каннах у компанії російських акторів / 2 фотографии

Щоб підтримати режисера, актори одягнули значки з його зображенням.

Стрічка після Канн вийде у прокат в Європі та інших країнах світу.

Чому Серебренніков не зміг приїхати до Канн

Ще у 2017 році проти Серебреннікова було заведено кримінальну справу. Режисера звинуватив у шахрайстві в рамках реалізації театрального проекту Платформана. Згідно з рішенням суду, Кирило не зможе залишати межі РФ до червня 2023 року.

Петрови у грипі

Нова стрічка Кирила Серебренникова знята у співпраці студій чотирьох країн: Росії, Франції, Німеччини та Швейцарії.

Сценарій написаний за мотивами роману уральського письменника Олексія Сальникова Петрови в грипі та навколо нього. Згідно з сюжетом, звичайна сім’я з Росії різко захворіла на грип, після чого їх реальне життя перемішується з галюцинаціями.

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