У США оголосили номінантів престижної телевізійної премії Еммі 2021. Церемонія нагородження пройде 19 вересня.

Лідерами за кількістю номінацій стали Корона і Мандалорець – обидва серіали будуть боротися за 24 статуетки.

Серед телевізійних компаній-виробників за номінаціями лідерство тримає HBO (HBO Max). Одразу за нею йдуть Netflix і Disney +.

Номінанти премії Еммі 2021:

Найкращий драматичний серіал

Пацани

Бріджертони

Корона

Розповідь служниці

Країна Лавкрафта

Мандалорець

Поза

Це ми

Найкраща актриса в драматичному серіалі

Узо Одуба (Пацієнти)

Олівія Колман (Корона)

Емма Коррін (Корона)

Елізабет Мосс (Розповідь служниці)

Ем Джей Родрігес (Поза)

Джерні Смоллетт (Країна Лавкрафта)

Найкращий актор в драматичному серіалі

Реге Жан-Пейдж (Бріджертони)

Біллі Портер (Поза)

Меттью Різ (Перрі Мейсон)

Стрелінг К. Браун (Це ми)

Джонатан Мейджорс (Країна Лавкрафта)

Джош О’Коннор (Корона)

Найкращий комедійний серіал

Емілі в Парижі

Хитрощі

Кобра Кай

Чорна комедія

Бортпровідниця

Метод Комінскі

Тед Лассо

4лен

Найкраща актриса в комедійному серіалі

Кейлі Куоко (Бортпровідниця)

Ейді Брайант (Вискочка)

Еллісон Дженні (Мама)

Трейсі Елліс Росс (Чорна комедія)

Джин Смарт (Хитрощі)

Найкращий актор в комедійному серіалі

Ентоні Андерсон (Чорна комедія)

Вільям Х. Мейсі (Безсоромні)

Майкл Дуглас (Метод Комінскі)

Джейсон Судейкіс (Тед Лассо)

Кінан Томпсон (Кінан)

Найкращий міні-серіал або телефільм

Я можу знищити тебе

Мейр з Істтауна

Під королеви

Підземна залізниця

ВандаВіжен

Найкращий актор в міні-серіалі або телефільмі

Пол Беттані (ВандаВіжен)

Х’ю Грант (Знищення)

Юен Макгрегор (Холстон)

Лін Мануель-Міранда (Гамільтон)

Леслі Одом-молодший (Гамільтон)

Найкраща актриса в міні-серіалі або телефільмі