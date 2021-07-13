У США оголосили номінантів престижної телевізійної премії Еммі 2021. Церемонія нагородження пройде 19 вересня.
Лідерами за кількістю номінацій стали Корона і Мандалорець – обидва серіали будуть боротися за 24 статуетки.
Серед телевізійних компаній-виробників за номінаціями лідерство тримає HBO (HBO Max). Одразу за нею йдуть Netflix і Disney +.
Номінанти премії Еммі 2021:
Найкращий драматичний серіал
- Пацани
- Бріджертони
- Корона
- Розповідь служниці
- Країна Лавкрафта
- Мандалорець
- Поза
- Це ми
Найкраща актриса в драматичному серіалі
- Узо Одуба (Пацієнти)
- Олівія Колман (Корона)
- Емма Коррін (Корона)
- Елізабет Мосс (Розповідь служниці)
- Ем Джей Родрігес (Поза)
- Джерні Смоллетт (Країна Лавкрафта)
Найкращий актор в драматичному серіалі
- Реге Жан-Пейдж (Бріджертони)
- Біллі Портер (Поза)
- Меттью Різ (Перрі Мейсон)
- Стрелінг К. Браун (Це ми)
- Джонатан Мейджорс (Країна Лавкрафта)
- Джош О’Коннор (Корона)
Найкращий комедійний серіал
- Емілі в Парижі
- Хитрощі
- Кобра Кай
- Чорна комедія
- Бортпровідниця
- Метод Комінскі
- Тед Лассо
- 4лен
Найкраща актриса в комедійному серіалі
- Кейлі Куоко (Бортпровідниця)
- Ейді Брайант (Вискочка)
- Еллісон Дженні (Мама)
- Трейсі Елліс Росс (Чорна комедія)
- Джин Смарт (Хитрощі)
Найкращий актор в комедійному серіалі
- Ентоні Андерсон (Чорна комедія)
- Вільям Х. Мейсі (Безсоромні)
- Майкл Дуглас (Метод Комінскі)
- Джейсон Судейкіс (Тед Лассо)
- Кінан Томпсон (Кінан)
Найкращий міні-серіал або телефільм
- Я можу знищити тебе
- Мейр з Істтауна
- Під королеви
- Підземна залізниця
- ВандаВіжен
Найкращий актор в міні-серіалі або телефільмі
- Пол Беттані (ВандаВіжен)
- Х’ю Грант (Знищення)
- Юен Макгрегор (Холстон)
- Лін Мануель-Міранда (Гамільтон)
- Леслі Одом-молодший (Гамільтон)
Найкраща актриса в міні-серіалі або телефільмі
- Аня Тейлор-Джой (Хід королеви)
- Кейт Уінслет (Мейр з Істтауна)
- Мікаела Коельо (Я можу тебе знищити)
- Синтія Еріво (Геній: Арета)
- Елізабет Олсен (ВандаВіжен)