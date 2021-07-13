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Євгенія Шапоренко |

Тріумф серіалу Корона: номінанти премії Еммі 2021

Эмми 2021

У США оголосили номінантів престижної телевізійної премії Еммі 2021. Церемонія нагородження пройде 19 вересня.

Лідерами за кількістю номінацій стали Корона і Мандалорець – обидва серіали будуть боротися за 24 статуетки.

Серед телевізійних компаній-виробників за номінаціями лідерство тримає HBO (HBO Max). Одразу за нею йдуть Netflix і Disney +.

Номінанти премії Еммі 2021:

Найкращий драматичний серіал

  • Пацани
  • Бріджертони
  • Корона
  • Розповідь служниці
  • Країна Лавкрафта
  • Мандалорець
  • Поза
  • Це ми

Найкраща актриса в драматичному серіалі

  • Узо Одуба (Пацієнти)
  • Олівія Колман (Корона)
  • Емма Коррін (Корона)
  • Елізабет Мосс (Розповідь служниці)
  • Ем Джей Родрігес (Поза)
  • Джерні Смоллетт (Країна Лавкрафта)

Найкращий актор в драматичному серіалі

  • Реге Жан-Пейдж (Бріджертони)
  • Біллі Портер (Поза)
  • Меттью Різ (Перрі Мейсон)
  • Стрелінг К. Браун (Це ми)
  • Джонатан Мейджорс (Країна Лавкрафта)
  • Джош О’Коннор (Корона)

Найкращий комедійний серіал

  • Емілі в Парижі
  • Хитрощі
  • Кобра Кай
  • Чорна комедія
  • Бортпровідниця
  • Метод Комінскі
  • Тед Лассо
  • 4лен

Найкраща актриса в комедійному серіалі

  • Кейлі Куоко (Бортпровідниця)
  • Ейді Брайант (Вискочка)
  • Еллісон Дженні (Мама)
  • Трейсі Елліс Росс (Чорна комедія)
  • Джин Смарт (Хитрощі)

Найкращий актор в комедійному серіалі

  • Ентоні Андерсон (Чорна комедія)
  • Вільям Х. Мейсі (Безсоромні)
  • Майкл Дуглас (Метод Комінскі)
  • Джейсон Судейкіс (Тед Лассо)
  • Кінан Томпсон (Кінан)

Найкращий міні-серіал або телефільм

  • Я можу знищити тебе
  • Мейр з Істтауна
  • Під королеви
  • Підземна залізниця
  • ВандаВіжен

Найкращий актор в міні-серіалі або телефільмі

  • Пол Беттані (ВандаВіжен)
  • Х’ю Грант (Знищення)
  • Юен Макгрегор (Холстон)
  • Лін Мануель-Міранда (Гамільтон)
  • Леслі Одом-молодший (Гамільтон)

Найкраща актриса в міні-серіалі або телефільмі

  • Аня Тейлор-Джой (Хід королеви)
  • Кейт Уінслет (Мейр з Істтауна)
  • Мікаела Коельо (Я можу тебе знищити)
  • Синтія Еріво (Геній: Арета)
  • Елізабет Олсен (ВандаВіжен)
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