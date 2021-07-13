Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Шоу-бізнес / Кіно
Євгенія Шапоренко |

Варто йти в 80 років: Володимир Меньшов перед смертю дав інтерв’ю дочці

Варто йти в 80 років: Володимир Меньшов перед смертю дав інтерв’ю дочці

Актриса Юлія Меньшова опублікувала посмертне інтерв’ю, яке їй дав батько Володимир Меньшов.

У превью вона зазначила, що відео зняли наприкінці квітня 2021 року.

– Я не встигла показати татові монтаж, тому що з початку травня його здоров’я стало різко погіршуватися, і ми відкладали перегляд. Я говорила: Знаєш, вийшло дуже добре, тато посміхався, але відповідав: Це ми подивимося. Сьогодні дев’ять днів, як тата немає. Тату, сподіваюся ти дивишся, – йдеться в описі відео.

Під час інтерв’ю Юлія піднімала низку філософських питань, зокрема про смерть.

За словами Меньшова, він в молодості думав, що помре у віці Лермонтова – 27 років. Після досягнення 27 років поріг став зростати, і він перестав думати про старість.

Читайте
Меньшова попрощалася з батьком кадром із фільму Любов і голуби

Також Юлія запитала у батька, як він ставиться до смерті, адже багато його ровесників вже залишили цей світ.

– Моєму поколінню – вже час, саме  так і треба йти: один за іншим у 80 років. Йти треба, нічого не поробиш, – зазначив Меньшов.

Він додав, що не боїться смерті в 81 рік, тому що до цього часу до неї потрібно бути готовим.

Смерть Володимира Меньшова

Режисер та актор Володимир Меньшов помер 5 липня 2021 року від наслідків коронавірусу.

За своє життя Меньшов зняв багато картин, зокрема Розіграш, Любов і голуби і Москва сльозам не вірить, що завоював Оскар у 1981 році.

Джерело: Юлія Меньшова

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка