Відпустка або літні канікули – це ідеальний час для того, щоб переглянути улюблені фільми, або знайти новий серіал, від якого важко відірватися.

Міністр культури Олександр Ткаченко поділився підбіркою прем’єр на Netflix та Apple TV, які варто переглянути цього літа.

Люпен

Це французький кримінальний серіал про джентельмена-грабіжника, який захоплюється книгами про Арсена Люпена та підпрацьовує прибиральником.

Він організовує крадіжку кольє з Лувру, але його мотивом є дещо більше, аніж просто грабунок. Головну роль зіграв Омар Сі, який став відомим завдяки фільму 1+1.

Як стати тираном

Новий документальний проект від Netflix розповість про диктаторів ХХ сторіччя. Завдяки серіалу ви дізнаєтеся, чому до влади в різних країнах приходять тирани.

Більше того, у четвертій серії, яка присвячена Сталіну, йдеться про Голодомор українського народу. Продюсером стрічки став актор Пітер Дінклейдж, який відомий завдяки серіалу Гра престолів.

Гнів людський

Це новий бойовик британського режисера Гая Річі про жагу до правосуддя та багатомільйонні пограбування.

Головну роль загадкового і холодного на вигляд джентельмена зіграв актор Джейсон Стейтем.

Рік, що змінив світ

Це документальний 48-хвилинний фільм від Apple TV. В основі сюжету лежить історія про те, як глобальна ізоляція вплинула на природу Землі.

Шпигун

Французький мінісеріал розповість про долю та життя ізраїльського шпигуна Елі Коена.

Завдяки блискучому таланту швидко змінювати образи він активно займався своєю справою на користь Ізраїлю, аж поки його не викрили. Шпигуна зіграв відомий британський комік Саша Барон Коен.

Пральня

Це комедійно-драматичний байопік Стівена Содерберга про журналістів, у розпорядженні яких з’явилася інформація про офшорні рахунки високопоставлених чиновників і відомих людей.

Окрім цікавого сюжету, стрічка вразить неймовірним набором акторів. Оскільки у фільмі ви побачите Меріл Стріп, Гері Олдмен, Антоніо Бандерас і Шерон Стоун.

Метод Комінськи

Серіал Метод Комінськи від Netflix занурить глядачів у історію стосунків між двома людьми, яким довелось попрацювати разом.

До речі, стрічка є володарем Золотого глобусу в номінаціях Кращий серіал та Кращий актор серіалу (Майкл Дуглас).

Нарко

Варто згадати про один з найкращих проектів Netflix, який виходить ще з 2015 року.

30-серійний американський серіал Нарко розповість кримінальную історію життя наркобарона Пабло Ескобара.

Любов, смерть і роботи

Це американський мультсеріал-антологія для дорослих, в якому кожна наступна серія відрізняється від попередньої. Наразі вийшло 26 епізодів, тривалість яких від 4 до 18 хвилин.

Завірена копія

Це драма іранського режисера Аббаса Кіаростамі, яка вийшла ще у 2010 році.

Попри те, що фільм не новий, його сюжет не втрачає актуальності. Це одна з найкращих картин про стосунки між чоловіком та жінкою.

Джерело: Олександр Ткаченко