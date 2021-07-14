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Факти / Шоу-бізнес / Кіно
Євгенія Шапоренко |

Локі повернеться у другому сезоні: студія Marvel підтвердила продовження серіалу

локи

Студія Marvel офіційно підтвердила, що серіал Локі продовжили на другий сезон.

Про другий сезон стало відомо завдяки останній серії першого сезону Локі. У заключній серії після титрів на 43-й хвилині з’явилася вставка: Локі повернеться у другому сезоні.

У шостій серії Локі повідомили про другий сезон серіалу

Жодних додаткових подробиць щодо наступного сезону серіалу, в якому Том Хіддлстон грає головну роль, надано не було.

Локі – третій серіал з кінематографічного всесвіту Marvel на Disney Plus. Прем’єра Локі відбулося 9 червня 2021 року. Шестисерійний сольник знаменитого лиходія Marvel розповідає про те, що сталося із ним після подій фільму Месники: Фінал.

Фінал серіалу підводить до початку картини Сема Реймі Доктор Стрендж і мультивсесвіт божевілля, яка має вийти у березні 2022 року.

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