Фільм режисера і сценариста Елі Ґраппа Ольга, який показали у програмі Тиждень критики, отримав приз спільноти письменників та композиторів SACD під час 74-го Каннського кінофестивалю.

Премія SACD присуджується одному з семи художніх фільмів, що беруть участь в конкурсі. Переможець отримує грошову нагороду у розмірі €5 тис.

Стрічка Ольга була знята в копродукції між Францією, Швейцарією та Україною.

У центрі сюжету молода українська спортивна гімнастка, яка вимушена поїхати з України до Швейцарії, де живе родина батька.

Матір дівчини, яка працює у політичній журналістиці, постійно отримує погрози від провладних людей.

Події картини розгортаються на тлі Євромайдану, за яким Ольга спостерігає зі Швейцарії.

Варто зауважити, що всі головні ролі у фільмі виконували непрофесійні актори. А головну героїню зіграла українська гімнастка Анастасія Будяшкіна.

В Україні фільм Ольга глядачі зможуть побачити у лютому 2022 року.

Нагадаємо, що Каннський фестиваль 2021 проходить у Франції з 6 по 17 липня. У 2020 році конкурс скасували через пандемію коронавірусу.

В основній програмі кінофоруму представлено 24 фільми. Журі очолює американський режисер і сценарист Спайк Лі.

На 74-му Каннському фестивалі показали два фільми від України – документальну стрічку українського кінорежисера Сергія Лозниці Бабин Яр. Контекст і ігровий фільм Ольга французько-швейцарського режисера Елі Ґраппа.