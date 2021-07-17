Бабин Яр. Контекст Сергія Лозниці отримав спеціальний приз журі премії Золоте око Каннського кінофестивалю

Фільм українського режисера Сергія Лозниці Бабин Яр. Контекст, відзнятий за підтримки Меморіального центру Голокосту Бабин Яр, отримав відзнаку на Каннському кінофестивалі – спеціальний приз журі премії Золоте око.

Золоте око – нагорода для документальних фільмів. З 2015 року вона присуджується за найкращий документальний фільм, що бере участь в одній із секцій Каннського міжнародного кінофестивалю. Деякі фільми можуть отримати спеціальну згадку.

–Я дякую Каннському фестивалю за запрошення показати фільм на цій прославленій сцені. Я дякую шанованим членам журі за підтримку і високу оцінку нашої роботи. Я дякую Меморіальному центру Голокосту Бабин Яр за можливість зробити цей фільм. Я дякую моїй чудовій команді. Сподіваюся, що ця нагорода допоможе фільму досягти ширшої аудиторії в усьому світі. І, звичайно, я сподіваюся, що цей фільм буде показаний в Україні та стане предметом змістовної розмови. Така розмова особливо важлива для країни, на території якої 80 років тому відбулися ці трагічні події. Дуже дякую, – наголосив режисер Сергій Лозниця після оголошення про нагороду.

Всесвітня прем’єра документального фільму Бабин Яр. Контекст відбулася на Каннському кінофестивалі 11 липня в програмі Спеціальний показ. Уже восени цей фільм зможе побачити й український глядач в рамках заходів, приурочених до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру.

На важливості підтримки таких проектів наголосив художній керівник Меморіального центру Голокосту Бабин Яр Ілля Хржановський.

– Премія за фільм Бабин Яр. Контекст в черговий раз доводить значимість того, що за таку складну тему, як трагедія Бабиного Яру, береться видатний, всесвітньо відомий митець. Цей фільм вже отримав десятки запрошень на найбільші фестивалі світу, пропозиції щодо дистрибуції від стрімінгових платформ та дистриб’юторів. Глядачі з різних країн та континентів сприймають цей фільм як історію, як образ трагедії, яка відбувалася і відбувається, на жаль, в усі часи та усюди. Актуальність цього фільму в наш час беззаперечна, – зазначив він.

Бабин Яр. Контекст – документальний фільм українського режисера Сергія Лозниці, зроблений нідерландською компанією ATOMS & VOID на замовлення Меморіального центру Голокосту Бабин Яр.

Стрічка позбавлена будь-яких коментарів. Вона заснована на архівних матеріалах і розповідає про події, які призвели до вбивства 33 771 єврея в окупованому нацистами Києві 29–30 вересня 1941 року, а також про наслідки цієї трагедії.

Це сьомий фільм Сергія Лозниці, запрошений до офіційної програми Каннського фестивалю. Ігрові фільми Лозниці Щастя моє (2010), В тумані (2012) і Лагідна (2017) брали участь у головному конкурсі фестивалю.

Фільму Донбас (2018) присудили приз за кращу режисуру програми Особливий погляд, а документальні фільми Майдан (2014) та Відбиття (2014) представили у програмі Спеціальний показ.