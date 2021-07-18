Володарем Золотої пальмової гілки, головної нагороди 74-го Каннського кінофестивалю, стала картина Титан французького режисера Джулії Дюкорно.

Другу за вагомістю нагороду Каннського кінофестивалю, Гран-прі, отримали відразу дві роботи: іранський фільм Герой режисера Асгар Фархаді і фільм Купе №6 фінського режисера Юхо Куосманена.

Володарем нагороди за кращу режисуру став французький режисер Леос Каракс за картину Аннетт.

Кращим актором став Калеб Лендрі Джонс за роль у фільмі Нітрам австралійського режисера Джастіна Курзеля.

Нагорода за кращу жіночу роль дісталася Ренате Рейнсве за роботу у фільмі норвезького режисера Йоакима Трієра Найгірший людина на світі.

Приз за кращий сценарій дістався японському фільму Сядь за кермо моєї машини режисера Рюсуке Хамагуті, який екранізував розповідь Харукі Муракамі.

Приз журі дістався двом картинам – Коліно Ахеда ізраїльського режисера Надавові Лапіда і Пам’ять тайського режисера Апічатпонга Вірасетакула.

Почесну Золоту пальмову гілку вручили італійському акторові і режисерові Марко Беллоккьо.

Фільм українського режисера Сергія Лозниці Бабин Яр. Контекст, відзнятий за підтримки Меморіального центру Голокосту Бабин Яр, отримав на Каннському кінофестивалі спеціальний приз журі премії Золоте око – нагороду для документальних фільмів.

Фільм режисера і сценариста Елі Ґраппа Ольга, який показали у програмі Тиждень критики, отримав приз спільноти письменників та композиторів SACD.

Премія SACD присуджується одному з семи художніх фільмів, що беруть участь в конкурсі. Переможець отримує грошову нагороду у розмірі €5 тис.

Стрічка Ольга була знята в копродукції між Францією, Швейцарією та Україною.