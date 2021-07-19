Дім дракона здався перед Covid-19: виробництво приквела Гри престолів призупинили

HBO закрив виробництво приквела Гри престолів Дім дракона через Covid-19. Зйомки у Великій Британії були припинені на два дні після того, як в одного з членів команди тест на коронавірус показав позитивний результат.

Дім дракона – це остання велика постановка у Великій Британії, яку довелося призупинити через пандемію. Раніше через погіршення ситуації з коронавірусом у Британії призупинили зйомки другого сезону серіалу Бріджертони та адаптації Матильди від стрім-сервісу Netflix.

Виробництво серіалу почалося у квітні 2021 року. Прем’єра матеріалу запланована на 2022 рік. Для зйомок нового серіалу замовлені одразу 10 епізодів, перший з яких поставить режисер Битви Бастардів Мігель Сапочник, який зняв кілька серій основної кіносаги та удостоївся премії Еммі в номінації Краща режисура драматичного серіалу.

У серіалі знялися Педді Консідайн, Олівія Кук, Метт Сміт, Емма Д’Арсі і Фаб’єн Франкель.

За сюжетом, в серіалі Дім дракона події розгортаються за 300 років до Гри престолів.

Джерело: Deadline