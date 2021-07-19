Новий тизер серіалу Кріпосна. Жадана любов викликав бурхливе обговорення серед користувачів мережі.

Фанати серіалу розділилися на два табори та думають – чи вижив Андрій Жадан, якого в фіналі другого сезону вдарили ножем у груди.

Причиною таких обговорень став новий тизер, який починається зі слів: немає гіршого випробування, ніж смерть коханої людини. А усвідомлення того, що все це твоя вина, перетворює твоє життя на пекло.

Якщо Жадан помре, я не буду це дивитися.

Значить все таки Жадан мертвий?

Виходить, що Жадана вбили?

Я поки дочекаюся, то в мене інфаркт трапиться.

Жадан живи. Тизер супер. Не можу дочекатися.

Всіма улюбленого персонажа прибрали, зробили з нього поганого та ввели нового чоловіка для Каті.

Тільки не кажіть, що Жадан помре, – пишуть шанувальники телесеріалу.

Варто зазначити, що користувачі також оцінили українську озвучку серіалу, проте не всі залишилися задоволеними.

Вау, серіал дійсно буде українською?

Тільки не кажіть, що серіал буде українською.

Нарешті зробили українську озвучку. Нарешті українські серіали українською, – пишуть користувачі мережі.

Прем’єра українського серіалу Кріпосна відбулася 25 лютого 2019 року на телеканалі СТБ. Сюжет стрічка заснований на костюмованій драмі Фелікса Герчикова та Макса Литвинова.

Фото: скрін із тизеру Кріпосна. Жадана любов