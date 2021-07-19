Новий тизер серіалу Кріпосна. Жадана любов викликав бурхливе обговорення серед користувачів мережі.
Фанати серіалу розділилися на два табори та думають – чи вижив Андрій Жадан, якого в фіналі другого сезону вдарили ножем у груди.
Причиною таких обговорень став новий тизер, який починається зі слів: немає гіршого випробування, ніж смерть коханої людини. А усвідомлення того, що все це твоя вина, перетворює твоє життя на пекло.
- Якщо Жадан помре, я не буду це дивитися.
- Значить все таки Жадан мертвий?
- Виходить, що Жадана вбили?
- Я поки дочекаюся, то в мене інфаркт трапиться.
- Жадан живи. Тизер супер. Не можу дочекатися.
- Всіма улюбленого персонажа прибрали, зробили з нього поганого та ввели нового чоловіка для Каті.
- Тільки не кажіть, що Жадан помре, – пишуть шанувальники телесеріалу.
Варто зазначити, що користувачі також оцінили українську озвучку серіалу, проте не всі залишилися задоволеними.
- Вау, серіал дійсно буде українською?
- Тільки не кажіть, що серіал буде українською.
- Нарешті зробили українську озвучку. Нарешті українські серіали українською, – пишуть користувачі мережі.
Прем’єра українського серіалу Кріпосна відбулася 25 лютого 2019 року на телеканалі СТБ. Сюжет стрічка заснований на костюмованій драмі Фелікса Герчикова та Макса Литвинова.