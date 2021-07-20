Ведуча реаліті Екси на Новому каналі та сексолог Наталя Єжова пояснила, чому краще дивитися еротичні фільми. Також вона поділилася добіркою найкращих стрічок.

Наталя пояснила, що існує поняття порнозалежності – це коли людина дивиться фільми для дорослих і збуджується тільки від них. Тому є дві причини не дивитися порно. Перша – несправжня картинка, оскільки знімається багато дублів і використовується фотошоп.

Друга – вимикається фантазія, оскільки ви отримуєте готовий сценарій близькості та втрачаєте інтерес до природного збудження.

– Чоловік може дивитися порно та перейматися, що його статевий акт не такий тривалий. Жінка може дивитися і заздрити ідеальному тілу акторки чи гарному зовнішньому вигляду під час інтиму. Саме після перегляду цих фільмів значно падає впевненість чоловіків і жінок у собі, – сказала Наталя.

Сексолог рекомендує дивитися еротичні фільми, оскільки в них показується тільки початок близькості, а вже далі працює ваша фантазія.

Добірка еротичних фільмів від Наталі Єжової:

Денна красуня; Життя Адель; Не дивись униз; Гіркий місяць; Подвійний коханець.

Фото: Новий канал