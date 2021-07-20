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Факти / Шоу-бізнес / Кіно
Каріна Зуєва |

Еротика vs порно: топ-5 фільмів про інтим від сексолога

Еротика vs порно: топ-5 фільмів про інтим від сексолога

Ведуча реаліті Екси на Новому каналі та сексолог Наталя Єжова пояснила, чому краще дивитися еротичні фільми. Також вона поділилася добіркою найкращих стрічок.

Наталя пояснила, що існує поняття порнозалежності – це коли людина дивиться фільми для дорослих і збуджується тільки від них. Тому є дві причини не дивитися порно. Перша – несправжня картинка, оскільки знімається багато дублів і використовується фотошоп.

Друга – вимикається фантазія, оскільки ви отримуєте готовий сценарій близькості та втрачаєте інтерес до природного збудження.

– Чоловік може дивитися порно та перейматися, що його статевий акт не такий тривалий. Жінка може дивитися і заздрити ідеальному тілу акторки чи гарному зовнішньому вигляду під час інтиму. Саме після перегляду цих фільмів значно падає впевненість чоловіків і жінок у собі, – сказала Наталя.

Сексолог рекомендує дивитися еротичні фільми, оскільки в них показується тільки початок близькості, а вже далі працює ваша фантазія.

Добірка еротичних фільмів від Наталі Єжової:

  1. Денна красуня;
  2. Життя Адель;
  3. Не дивись униз;
  4. Гіркий місяць;
  5. Подвійний коханець.
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Фото: Новий канал

Джерело: Новий канал

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