Ведуча реаліті Екси на Новому каналі та сексолог Наталя Єжова пояснила, чому краще дивитися еротичні фільми. Також вона поділилася добіркою найкращих стрічок.
Наталя пояснила, що існує поняття порнозалежності – це коли людина дивиться фільми для дорослих і збуджується тільки від них. Тому є дві причини не дивитися порно. Перша – несправжня картинка, оскільки знімається багато дублів і використовується фотошоп.
Друга – вимикається фантазія, оскільки ви отримуєте готовий сценарій близькості та втрачаєте інтерес до природного збудження.
– Чоловік може дивитися порно та перейматися, що його статевий акт не такий тривалий. Жінка може дивитися і заздрити ідеальному тілу акторки чи гарному зовнішньому вигляду під час інтиму. Саме після перегляду цих фільмів значно падає впевненість чоловіків і жінок у собі, – сказала Наталя.
Сексолог рекомендує дивитися еротичні фільми, оскільки в них показується тільки початок близькості, а вже далі працює ваша фантазія.
Добірка еротичних фільмів від Наталі Єжової:
- Денна красуня;
- Життя Адель;
- Не дивись униз;
- Гіркий місяць;
- Подвійний коханець.
Фото: Новий канал