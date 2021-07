У Нью-Йорку тривають зйомки продовження культового серіалу Секс і місто. Прем’єра проекту під назвою And Just Like That відбудеться на стримінговій платформі HBO Maх.

Поки глядачі очікують на повернення улюблених героїнь, у мережі з’явилися яскраві фото зі зйомок продовження серіалу Секс і місто.

У 10-серійному серіалі з’являться три головні героїні – Керрі, Міранда і Шарлотт. До своїх ролей повернуться акторки Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон і Крістін Девіс.

Від участі у новому проекті відмовилася лише Кім Кеттролл, яка зіграла роль Саманти. Ще у 2018 році вона повідомила, що остаточно вирішила закінчити цей розділ свого життя. Однією з причин відмови стали її напружені стосунки з Сарою Джессікою Паркер.

Події серіалу Секс і місто 2021 розгортатимуться через 20 років після закінчення оригінального шоу.

Як і раніше, три найкращі подруги відверто розмовлятимуть про секс, кар’єру і стосунки, а їхня дружба ще не раз перевірятиметься на міцність.

Одну зі сцен серіалу знімали у кафе, де подруги традиційно збиралися разом на обід. Акторки були одягнені у ефектні сукні, які відображають характери їхніх героїнь.

Синтія Ніксон постала у довгій сукні в клітинку, Крістін Девіс у вбранні білого кольору з принтом.

А Сара Джессіка Паркер на зніманнях шоу з’явилася у рожевій сукні-сорочці.

Свій образ вона доповнила чорним шкіряним поясом з шипами і туфлями-човниками на підборах.

На цій світлині видно, що подруги точно не сумують у компанії одна одної. Оскільки жінки стоять біля будівлі нічного клубу у вечірніх вбраннях.

А на цьому кадрі зрозуміло, що у розпал робочого дня подруги гуляють парком Нью-Йорка і обговорюють важливі питаня.

Нагадаємо, що прем’єра серіалу Секс і місто відбулася ще у 1998 році. Стрічка транслювалася до 2004 року і залишила яскравий слід у сучасній поп-культурі.

Протягом шести сезонів дружба чотирьох нью-йоркських подруг витримала серйозні випробування, діагноз раку грудей, любовні інтриги і розлучення.

Серіал отримав шість премій Еммі, вісім Золотих глобусів, а також 36 інших нагород. На думку деяких критиків, Секс і місто справив фурор тому, що замість шаблонних 18-річних блондинок його героїнями стали жінки, яким трохи за тридцять.