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Каріна Зуєва |

Netflix показав трейлер мультфільму Відьмак: Кошмар вовка

Netflix показав трейлер мультфільму Відьмак: Кошмар вовка

Стримінговий сервіс Netflix опублікував перший тизер анімаційного фільму Відьмак: Кошмар вовка.

У трейлері показали, як Всемир бореться з монстрами. Також з’явилися й інші персонажі, серед яких – чародійка Тетра Хілкрест, каедвенська дворянка Леді Цербст і відьмак Деглан.

Крім того, стало відомо, хто з акторів озвучуватиме мультперсонажів.

Всемир, як і у Відьмаку, заговорить голосом англійського актора Тео Джеймса.

Англійська акторка Лара Пулвер озвучить Тетру Хілкрест.

Леді Цербтс розмовлятиме голосом американської акторки Мері Макдоннелл.

Шотландський актор Грем Мактавіш озвучить Деглана.

У сюжеті анімаційного фільму Відьмак: Кошмар вовка закладена історія молодого Всемиру, якому потрібно спростувати всі брехливі чутки про відьмаків. Дії в стрічці розгортатимуться за десятки років до подій в телесеріалі Відьмак.

Прем’єра Відьмак: Кошмар вовка відбудеться 23 серпня.

Анімаційну стрічку вирішили випустити перед другим сезоном серіалу Відьмак, оскільки перший приніс великий успіх.

До слова, в квітні Netflix повідомив, що зйомки другого сезону Відьмака завершені. Він вийде в 2021 році.

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Фото: скрін із тізеру Відьмак: Кошмар вовка

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