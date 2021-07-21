Фільм Пульс 2021: що відомо про картину

В Україні 22 липня у прокат виходить спортивна драма Пульс, знята за мотивами життєвої історії легкоатлетки Оксани Ботурчук. Під час прем’єри фільму спортсменка зазначила, що неймовірно радіє, що про неї зняли картину. Ба більше, виконавиця головної ролі Наталія Бабенко приїздила в гості до Оксани, щоб побачити побут та тренування людини, яку їй довелося втілити на екрані.

Підготовка до знімання фільму

У рамках підготовки акторка Наталія Бабенко, яка зіграла головну героїню Оксану, поїхала до Дніпра, де Ботурчук проживає разом з родиною.

– Вона мене дуже радісно прийняла. Познайомила майже з усією своєю родиною. Ми провели цілий день разом. Я подивилася, як Оксана живе. Вона провела для мене персональне тренування. Це було щось неймовірне, бо не кожному вдається отримати такий досвід, – розповіла Наталія.

Крім того, за півроку до старту знімального процесу Наталія уже почала тренуватися. За словами акторки, такі виснажливі навантаження позначилися на колінах, тому нині на деякий час вона залишила спорт.

– Професійною спортсменкою стати за півроку неможливо, бо вони це роблять все своє життя. Це велика праця, у людини має бути велика сила. Півроку я майже щодня займалася спортом. І це залишило відбиток у моєму житті. Це були виснажливі тренування. Не просто тренування людини, яка вирішила побігати, а зовсім інший спосіб життя, – наголосила акторка.

Думка Оксани про фільм Пульс

Оксана Ботурчук зазначила, що Наталії вдалося вжитися в роль.

– За такий короткий час набути навичок спортсмена – це насправді професіоналізм. Те, як вона зіграла… Я вважаю, що їй все вдалося на 100%, тому що роль складна, незвичайна, – зазначила Оксана.

Також спортсменка подякувала всім, хто займався створенням фільму.

– Він насправді неймовірний. Його зробили з такою любов’ю та професіоналізмом, що в мене перехоплює подих, – зауважила спортсменка.

Сюжет фільму Пульс

Сюжет фільму ґрунтується на реальній історії життя української легкоатлетки Оксани Ботурчук. Юна дівчина, яка виховується у спортивній родині, займається легкою атлетикою та мріє потрапити на Олімпійські ігри. Проте у долі на неї були інші плани. Дівчинка потрапляє у ДТП, унаслідок чого майже втрачає зір. Попри цю ситуацію, вона не здається та доводить, що для мрії перешкод не існує.

Оксана Ботурчук – українська легкоатлетка, паралімпійська чемпіонка 2008 року, чотириразова срібна та бронзова призерка Літніх Паралімпійських ігор 2008 та 2012 років.

Трейлер фильму Пульс 2021: