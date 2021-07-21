Компанія Disney випустила трейлер прийдешнього перезапуску мультсеріалу – Чіп і Дейл: Життя у парку. Новинка не матиме нічого спільного з оригіналом Чіп і Дейл поспішають на допомогу, який виходив на початку 90-х.

Головними героями будуть брати бурундуки Чіп і Дейл, а місцем їх проживання стане міський парк. І хоча мультсеріал вже має власну історію, в картині з’являться й інші знайомі персонажі Disney – наприклад, Плуто і Дональд Дак.

Нові серії будуть виходити щотижня, починаючи з 28 липня.

Головна фішка новинки – це німе оповідання, в якому все описується через події та емоції героїв.

Брати бурундуки вперше дебютували в Disney ще в 1940-х роках, познайомивши фанатів зі своїми пустотливими вчинками.

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Цей мультсеріал приєднується до ще одного майбутнього проекту, заснованого на цих персонажах, під назвою Чіп і Дейл поспішають на допомогу. Картина стане гібридом фільму і комп’ютерної графіки. Головних героїв озвучать Джон Мулані та Енді Семберг.

І хоча обидва проекти будуть відрізнятися один від одного, Чіп і Дейл: Життя у парку обов’язково буде безтурботним мультфільмом, як і решта класики Disney.

Раніше стало відомо, що компанія Dinsey планує випустити продовження фільму Круелла. Сиквел перебуває на стадії розробки, а головну роль зіграє голлівудська зірка Емма Стоун.

Disney не поспішає розкривати подробиці про майбутній фільм – перша частина досі користується величезною популярністю.

Фото: Chip ‘n’ Dale: Park Life