Студія Warner Bros показала новий трейлер Дюни 2021. Сюжет фільму ґрунтується на однойменному романі Френка Герберта.

Режисером кінострічки став Дені Вільньов, який працював над такими проектами, як Прибуття і Той, хто біжить по лезу 2049.

За сюжетом фільму, людство почало колонізувати інші планети, і основні події відбуватимуться на планеті Арракіс.

Там мешкають гігантські піщані хробаки, а у печерах зачаїлися блукачі-фрімени. На планеті – головні поклади прянощів, найважливішої речовини у Всесвіті.

Головний герой історії – Пол, спадкоємець могутньої сім’ї Атрейдес, яка отримує контроль над планетою Арракіс. Незабаром Пол залишає свій будинок, щоб вирушити до пустелі. Там він зіткнеться із вільним народом – фріменами, разом з якими хлопець буде відвойовувати цю планету.

До складу акторського складу входять такі зірки, як Тімоті Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Ісаак, Джош Бролін, Стеллан Скарсгард, Дейв Баутіста, Зендея, Джейсон Момоа і Хав’єр Бардем.

Фільм почали знімати ще 18 березня 2019 року. Це відбувалося у павільйонах Origo Film Studios у Будапешті та в пустелі Ваді-Рам у Йорданії. Роботи над картиною завершилися у липні 2019 року.

Світова прем’єра фільму Дюна 2021 відбудеться у вересні 2021 року на 78-му Венеціанському кінофестивалі, та 1 жовтня цього ж року – у кінотеатрах США.

Фото: Дюна