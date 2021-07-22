Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Шоу-бізнес / Кіно
Микола Олефіренко |

Дюна 2021: опубліковано новий трейлер фільму

Дюна

Студія Warner Bros показала новий трейлер Дюни 2021. Сюжет фільму ґрунтується на однойменному романі Френка Герберта.

Режисером кінострічки став Дені Вільньов, який працював над такими проектами, як Прибуття і Той, хто біжить по лезу 2049.

За сюжетом фільму, людство почало колонізувати інші планети, і основні події відбуватимуться на планеті Арракіс.

Там мешкають гігантські піщані хробаки, а у печерах зачаїлися блукачі-фрімени. На планеті – головні поклади прянощів, найважливішої речовини у Всесвіті.

Головний герой історії – Пол, спадкоємець могутньої сім’ї Атрейдес, яка отримує контроль над планетою Арракіс. Незабаром Пол залишає свій будинок, щоб вирушити до пустелі. Там він зіткнеться із вільним народом – фріменами, разом з якими хлопець буде відвойовувати цю планету.

Читайте
Дюна та Земля кочівників: найочікуваніші фільми 2021 року

До складу акторського складу входять такі зірки, як Тімоті Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Ісаак, Джош Бролін, Стеллан Скарсгард, Дейв Баутіста, Зендея, Джейсон Момоа і Хав’єр Бардем.

Фільм почали знімати ще 18 березня 2019 року. Це відбувалося у павільйонах Origo Film Studios у Будапешті та в пустелі Ваді-Рам у Йорданії. Роботи над картиною завершилися у липні 2019 року.

Світова прем’єра фільму Дюна 2021 відбудеться у вересні 2021 року на 78-му Венеціанському кінофестивалі, та 1 жовтня цього ж року – у кінотеатрах США.

Фото: Дюна

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка