12-й Одеський міжнародний кінофестиваль пройде з 14 по 21 серпня. Цьогоріч подія присвячена 30-річчю незалежності України.

ОМКФ відбудеться у традиційному форматі, а єдиною конкурсною програмою стане Національний конкурс.

Національна конкурсна програма. Повний метр

Королі репу, реж. Мирослав Латик

Із зав’язаними очима, реж. Тарас Дронь

Простір, реж. Дмитро Томашпольський

Національний музей, реж. Андрій Загданський

Стоп-Земля, реж. Катерина Горностай

Суперник, реж. Маркус Ленц

Національна конкурсна програма. Короткий метр

Біжи, Таню, біжи, реж. Софія Поліщук

Непотрібні речі, реж. Дмитро Лісенбарт

Друга хвиля, реж. Маріія Стоянова

Папині кросівки, реж. Ольга Журба

Leopolis Night, реж. Нікон Романченко

Марія, реж. Влад Одуденко

Тигр блукає поруч, реж. Анастасія Фалілеєва

Good boy, реж. Марія Пономарьова

Фестиваль фестивалів

Аннетт, реж. Леос Каракс

Пам’ять, реж. Апічатпонг Вірасетакул

Найгірша людина в світі, реж. Йоахім Трієр

Герой, реж. Асґар Фархаді

Криптозоопарк, реж. Деша Шо

Чоловік, який продав свою шкіру, реж. Каутер Бен Ханьї.

Гала-прем’єри

Легенда про Зеленого лицаря, реж. Девід Лоурі

Ґунда, реж. Віктор Косаковський

Поганий сусід, реж. Даніел Брюль

Бенедетта, реж. Пол Верговен

Українські гала-прем’єри

Сторонній, реж. Дмитро Томашпольский

Цей дощ ніколи не скінчиться, реж. Аліна Горлова

Рози. Фільм-кабаре, реж. Ірена Стеценко

Чому я живий, реж. Віллен Новак

Водуруду, реж. Анатолій Сачівко

Українська ретроспектива: Незалежні

Кисневий голод, реж. Андрій Дончик (1991)

Шамара, реж. Наталія Андрейченко (1994)

Приятель небіжчика, реж. В’ячеслав Криштофович (1995)

Настроювач, реж. Кіра Муратова (2004)

Щастя моє, реж. Сергій Лозниця (2010)

Плем’я, реж. Мирослав Слабошпицький (2014 року)

Земля блакитна, ніби апельсин, реж. Ірина Цілик (2020)

Церемонія закриття відбудеться просто неба на Потьомкінських сходах 21 серпня.

Закриватиме подію стрічка Чарлі Чапліна Малюк, якій цьогоріч виповнюється 100 років.

Одеський міжнародний кінофестиваль – це щорічний захід, яка проходить в Одесі з 2010 року.

Конкурсна програма фестивалю складається з трьох повноцінних розділів: Міжнародна конкурсна програма, Національна конкурсна програма (включає повнометражні та короткометражні фільми виробництва України або зняті в ко-продукції з Україною) та Конкурс європейських документальних фільмів.

Фото: ОМКФ

Джерело: ОМКФ