24 серпня українці святкуватимуть 30-річчя з Дня незалежності України. Цей знаменний день припадає на вівторок, так що вихідних буде відразу чотири дні поспіль.

Ми зібрали топ фільмів, аби ви точно знали, що подивитися на День незалежності 2021.

1. Захар Беркут (Бойовик, 2019)

Створенням цього фільму займалися американський і український режисери – Ахтем Сеітаблаєв і Джон Вінн. Він є екранізацією однойменної історичної повісті Захар Беркут Івана Франка.

Дії розгортаються в 1241 році, де монгольська орда на чолі з темником зупиняється біля підніжжя Карпатських гір. Вночі місцеві мисливці брати Беркути потайки пробираються в табір і звільняють полонених. У фільмі також присутні інтриги – серед жителів карпатського поселення знайшовся зрадник, який ускладнює завдання мисливцям щодо захисту свого будинку.

2. Поводир (історична драма, 2014)

Бажання розповісти історію репресій кобзарів виникло у режисера Олеся Саніна у 2003 році, але виробництво фільму почалося у 2007 році. І хоча створення картини закінчилося у 2012 році, її вихід відбувся вже у 2014 році. Фільм також був показаний на Каннському кінофестивалі.

Дія фільму відбувається восени-взимку 1932 року і взимку 1933 року на території УРСР. Американський інженер-комуніст Майкл Шемрок займається налагодженням збірки тракторів, і встигає закохатися в співачку Ольгу Левицьку, але у нього з’явився конкурент у завоюванні серця дами. У фільмі присутні інтриги та вбивства.

3. Гнів людський (бойовик/трилер, 2021)

Якщо відійти від українського кінематографу, цьогоріч у кінопрокаті з’явився новий бойовик легендарного Гая Річі, виробництво якого почалося ще у 2019 році. У головній ролі – ідеальний Джейсон Стейтем, який не вперше приміряє на себе роль учасника бійок і перестрілок.

Ейч (Джейсон Стейтем) протягом усього фільму шукає замовника серії багатомільйонних пограбувань, що потрясли Лос-Анджелес. Річі вдається підтримувати високий темп протягом майже всього фільму: регулярні перестрілки, зухвалі грабунки, перегони на потужних вантажівках. Все те, за що ми всі любимо фільми цього режисера.

4. Форсаж 9 (бойовик/пригоди, 2021)

Ця серія фільмів не потребує представлення – про неї знають абсолютно всі.

У цій частині серії команда Домініка Торетто протистоятиме найнебезпечнішому злочинцеві, з яким вони стикалися. Домініку доведеться перервати спокійне життя разом з Летті та своїм сином Брайаном, щоб запобігти планам небезпечного лиходія.

5. Чорна вдова (бойовик/пригода, 2021)

Фільм повністю присвячений Чорній вдові, якій доведеться згадати минуле. У головній ролі – акторка Скарлетт Йоханссон. Дії фільму розгортаються ще до приєднання Наташі до Месників. За сюжетом фільму, дівчина дізнається про небезпечну змову, до якої втягнуті її старі знайомі.

6. Охоронець дружини кілера (бойовик/комедія, 2021)

У головних ролях – Райан Рейнольдс і Семюел Лерой Джексон.

Професійний охоронець Майкл Брайс спробує запобігти кібератаці, яка може призвести до краху Європейського Союзу. Майкл збирає команду знайомих кілерів – Даріус Кінкейд і Соня допоможуть здійснити плани Брайса.

7. Ще по одній (драма, 2020)

Шкільний учитель Мартін (Мадс Міккельсен) відчуває вигоряння на роботі. Разом з друзями він вирішує перевірити незвичайну теорію з випивкою. Що буде, якщо пити постійно, але в невеликих кількостях? Сюжет фільму покаже як і радісні наслідки підтримки градуса, так і проблеми друзів.

8. Мортал Комбат (бойовик/фентезі, 2021)

Коул Янг – талановитий, але не надто успішний боєць MMA, програє за гроші в боях. За сюжетом, герой дізнається, що йому буквально на роду написано брати участь в стародавньому турнірі, де на кін поставлено долю всієї планети.

9. Круелла (кримінал/комедія, 2021)

У головній ролі – Емма Стоун, а сам фільм з’явився в кінотеатрах 28 травня 2021 року.

Картина покаже становлення Круелли Девілль і її нездорового інтересу до плям, далматинців і шкуродерства. Події відбуватимуться в 1970-і роки в Лондоні, під час зародження культури панк-року.

10. Відчайдушні втікачі (комедія, 2020)

За сюжетом Сюзі дізнається про смертельну хворобу. Для неї це знак – вона наважується зробити те, що давно хотіла. У компанії двох дивакуватих чоловіків вона вирушає у довгу і захопливу мандрівку. Їхні незвичайні пригоди відбуватимуться протягом усього фільму.