Венеційський кінофестиваль 2021: у конкурсній програмі три фільми від України

У конкурсній програмі Венеційського кінофестивалю представлені одразу три українські фільми.

Основний конкурс – Відблиск (Валентин Васянович).

Програма Горизонти – Носоріг (Олег Сенцов) і Цензорка (Петер Керекеш).

Венеційський кінофестиваль проходитиме з 1 до 11 вересня.

Радісну новину вже встиг прокоментувати міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

– Світова прем’єра фільму Відблиск Валентина Васяновича відбудеться в основному конкурсі. А Носоріг Олега Сенцова та Цензорка Петера Керекеша – у конкурсній програмі Горизонти. Фільми створені за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Міністерства культури та інформаційної політики. Віримо в успіх нашого кінематографу! – зазначив Ткаченко.

Фільм Відблиск

Фільм Відблиск від українського режисера Валентина Васяновича представлений в Основній програмі Венеціанського кінофестивалю. Українська картина буде боротися за головну нагороду фестивалю – Золотого лева.

У цій категорії Васянович буде боротися з Педро Альмодоваром (Паралельні матері), Полом Шредером (Холодний розрахунок) та іншими.

За сюжетом стрічки Відблиск, події розгортаються під час війни на Сході України. Після смерті вітчима 10-річна дитина знайомиться ближче зі своїм справжнім батьком. Дитина також усвідомлює поняття життя і смерті, душі і тіла.

Фільм Носоріг

Прем’єра українського фільму Носоріг від режисера Олега Сенцова також буде проходити на фестивалі, але в рамках програми Горизонти.

Картина Носоріг заснована на реальних подіях, які відбувалися в Україні в 90-х роках. Головний герой на прізвисько Носоріг потрапляє до кримінального світу і починає свій кривавий шлях, який приведе його зовсім не туди, куди він очікував.

Фільм Цензорка

Картина Цензорка спільного виробництва України, Словаччини та Чехії розповідає історію молодої жінки Люби. Її засудили за вбивство свого чоловіка. Після народження сина вона відбуває покарання в одеській колонії. Жінка проти того, щоб її син опинився в інтернаті, коли йому виповниться три роки. У колонії Люба зустрічає Ірину, 40-річну жінку, яка працює цензоркою в цій тюрмі. Після цього сюжет набирає нових обертів.