Українська акторка театру та кіно Олеся Жураківська розповіла про зйомки другого сезону серіалу Мама та фідбек, який отримала від глядачів з усього світу.

В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV зірка зізналася, що після прем’єри першого сезону їй написало дуже багато людей, які розповідали власні історії з життя.

– Я хотіла, щоб серіал подивилося багато людей, але не очікувала, що мами будуть писати мені у соціальних мережах. Кожна хотіла розповісти свою історію, я виплакала дуже багато сліз. Дуже болісно і страшно те, що переживають жінки, коли шукають своїх дітей, – розповіла Олеся.

Саме відгуки глядачів і високі рейтинги стали мотивацією для того, щоб працювати над продовженням серіалу.

– Ніхто не знав, що буде продовження. Навесні мені зателефонували, і я дуже здивувалася. У першому сезоні ми розповіли історію, як і планували. Але був великий фідбек, і всі постійно питали, що буде далі, що буде з цими людьми.

Як виявилося, є нагальна потреба робити продовження, щоб люди побачили історію до кінця і почули слова підтримки. Всі чекають, передивляються серії знову і знову. Історія здається дуже драматичною, але вона вийшла у нас світлою, тому що дарує надію на краще, – додала акторка.

Олеся зізналася, що від усвідомлення того, як багато людей чекають на продовження серіалу, сильно зростає рівень відповідальності.

У другому сезоні головна героїня стрічки продовжить пошуки, а на неї чекатимуть справжні випробування. Також у картині з’являться й інші герої, які вже полюбилися глядачам.

– Коли я отримала сценарій, то не могла відірватися від нього ні на секунду. Я їхала у потязі, рано-вранці схопила його і почала читати. І доки не дочитала, телефон у сторону не відклала. Глядачів чекає дуже динамічний сюжет.

Ми залишили головну героїню Ніну в очікуванні сина і з вірою в серці. Безсумнівно, вона дуже втомлена, бо це виснажує. Крім цього, мені подобається, що у серіалі розвинуті сюжетні лінії й інших героїв. А стосовно діток, які лишаються без батьків і повертаються травмованими з окупованих територій, – ми про це також будемо говорити, – зізналася Жураківська.

Акторка наголосила на тому, що вся знімальна група працює у доволі складному режимі.

– Зазвичай на знімальному майданчику 12 робочих годин, і у нас немає можливості відтермінувати знімальний період, тому ми дуже втомлюємося. Хочеться щоб все було щиро, а це потребує великих затрат. Нам доводиться знімати у спекотний період. Але ніхто не боїться і не спиняється, всі рухаються вперед, – запевнила Олеся.

За словами Жураківської, популярність драматичного серіалу Мама свідчить про високий рівень українського кінематографу.

Крім цього, вся знімальна команда прагне ще раз нагадати світові про те, що відбувається в Україні, хто воює на території нашої землі і як страждають люди.

– Я хочу кожному побажати сил для того, щоб продовжувати свій шлях. І я дуже хочу, щоб усі мами знайшли своїх дітей. Я тішуся, що картина була відкрита для показу в YouTube, і її дивилися у всьому світі. До речі, великий відгук був із Росії. Писали дуже хороші слова, і це мене вразило. Світ не ідеальний, але я сподіваюся, що нас почують і нам вдасться достукатися до закритих сердець, – підсумувала Олеся Жураківська.

Нагадаємо, що серіал Мама – це драма, яка заснована на реальній історії. Події стрічки розгортаються на окупованому Донбасі, а в основі сюжету лежать біль та страждання українських матерів.

У першому сезоні глядачі побачили щемливу історію Ніни Петрівни, яка відпустила єдиного сина на війну. А згодом в один із звичайних днів жінка дізналася, що він потрапив у полон.

Обставини складаються так, що єдиний шанс повернути свою дитину – самій вирушити на її пошуки і зустрітися з ворогом віч-на-віч.