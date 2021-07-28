Екс-учасниця шоу Танцюють всі Марина Мазепа, яка зіграла головну роль у фільмі жахів Нечестивий, розповіла, як їй вдалося досягти успіху і потрапити до Голлівуду.

Зіграти головну почвару 24-річній дівчині запропонував режисер Еван Спілітопулос, який зняв знамениті фільми Книга Джунглів та Король Лев.

– Він у мене повірив, дав багато тексту і волю самій знайти рухи. Ми дійшли висновку, що моя героїня рухатиметься, як богомол, – каже Марина.

Після знімального дня Марина знімає моторошний грим і йде вулицями Лос-Анджелеса на каву. Далі у неї за розкладом тренування, а потім вона вирушає додому до свого хлопця та двох пухнастих котів.

Та за таким насиченим ритмом життя і відкритою усмішкою ховається багато невтішних спогадів.

Марина родом із маленького міста Конотоп, що на Сумщині. Стати танцівницею й підкорити Голлівуд – це її дитяча мрія, яку ледь не зламали найближчі люди – батьки.

– Моя сім’я не хотіла, щоб я стала танцівницею. Вони думали, що це не професія, – зізналася дівчина.

Коли Марина заявила, що після школи хоче вступати до Київської естрадно-циркової академії, батьки висунули їй жорсткі умови.

– Моя мама поставила ультиматум: якщо я не отримуватиму стипендію, то маю повернутися в Конотоп. Я вступила і отримала стипендію. Але замість того, щоб після уроків насолоджуватися вечорами, я залишалася і працювала багато годин, розвивала гнучкість, – згадує Марина.

Через кілька років вона продемонструвала свої результати на телешоу Танцюють всі. А суддя проекту Влад Яма тоді ще не припускав, що дав Марині білет у Голівуд.

– Це була дуже велика підтримка, яка допомогла мені морально дійти туди, де я є зараз. Тому, Влад, дуже дякую! – каже Марина.

Зараз Марина має активний графік роботи, тому в Україну вона поки не збирається.

Нещодавно дівчина закінчила знімання у продовженні культової історії Оселя Зла, де зіграла роль головного страховиська – Лізи Тревор. На черзі ще один контракт із Голлівудом.

Фото: Марина Мазепа