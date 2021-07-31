Компанія Netflix випустить документальний фільм Шумахер про життя і кар’єру Міхаеля Шумахера 15 вересня. Прем’єра присвячена 30-річчю дебюту спортсмена у Формулі 1.

Фільм присвячений кар’єрі гонщика – він є володарем численних рекордів чемпіонату світу Формули-1: за кількістю перемог за один сезон, швидких кіл, а також чемпіонських титулів поспіль. На момент завершення кар’єри у 2012 році Міхаель був рекордсменом за кількістю перемог.

Кінокартина створена у співпраці з сім’єю Шумахера і містить інтерв’ю з його дружиною Корінною, братом та іншим пілотом Формули 1 Ральфом, а також двома його дітьми, Джиною й Міком.

– Міхаель Шумахер змінив професійний імідж гонщика і встановив нові стандарти. У своєму прагненні до досконалості він не щадив ані себе, ані свою команду, довівши їх до найбільших успіхів, – заявила Сабіна Кем, давній менеджер Шумахера.

Ванесса Неккер, продюсер і режисер фільму, відзначила величезний внесок його дружини Корінни, яка розповіла про злети й падіння Міхаеля без прикрас.

Прем’єра фільму повинна була відбутися у 2019 році, але через велику кількість матеріалів вихід перенесли двічі: на 2020 рік, а після – на осінь 2021 року.

Джерело: Formula1.com