Скарлетт Йоханссон подала позов в суд на Disney через Чорну вдову

У четвер, 29 липня, відома акторка Скарлетт Йоханссон подала позов в Вищий суд Лос-Анджелеса на медіагіганта Disney. Акторка вважає, що компанія порушила умови контракту з нею.

Річ у тім, що Disney випустив одночасно реліз стрічки Чорна вдова в традиційному кінопрокаті та в преміум-доступі онлайн-сервісу Disney+ (за додаткову плату в $30 для передплатників).

Однак згідно з контрактом, фільм зобов’язані були випустити спочатку лише в кінотеатрах, а будь-які зміни, які стосуються випуску релізу повинні були обговорювати з акторкою.

Відомо, що Йоханссон грає роль героїні Наташі Романофф у новому кінокоміксі Marvel.

Ба більше, зірка є виконавчим продюсером Чорної вдови. Тому вона повинна була отримати гонорари з касових зборів.

За даними Wall Street Journal, Йоганссон втратила близько близько $50 млн через рішення компанії.

Наразі представники Disney не коментують цю ситуацію.

У США реліз Чорної вдови відбувся 9 липня 2021 року. Показ фільму в кінотеатрах приніс за вихідні рекордні $80 млн з початку пандемії, а вихід фільму в Disney + – ще $60 млн.

Загалом касові збори Чорної вдови наразі складають понад $300 млн.