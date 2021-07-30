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Факти / Шоу-бізнес / Кіно
Микола Олефіренко |

З Леді Гагою та Адамом Драйвером: у мережі з’явився трейлер Дім Гуччі

Дом Гуччи

Компанія Metro-Goldwyn-Mayer випустила перший офіційний трейлер майбутньої драми Дім Гуччі.

Основу сюжету взято з книги Сари Гей Форден Дім Гуччі: Сенсаційна історія вбивства, божевілля, гламуру і жадібності. У центрі сюжету – вбивство Мауріціо Гуччі, яке відбулося у 1995 році.

Фільм привертає увагу завдяки акторському складу – до нього увійшли Леді Гага та Адам Драйвер.

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Американська співачка зіграла Патрицію Реджіані, яка була засуджена за організацію вбивства. Адам Драйвер взяв на себе роль колишнього чоловіка і глави модного дому Gucci Мауріціо Гуччі. Реджіані пробула 16 років у в’язниці за цей злочин.

У кінокартині також візьмуть участь й інші голлівудські актори. Аль Пачіно покажуть у ролі Альдо Гуччі, а музиканта Джареда Лето – у ролі Паоло Гуччі.

Режисер Рідлі Скотт створив Дім Гуччі за співпраці з модним домом Gucci, яким сім’я Гуччі не володіє з 1993 року.

Режисер отримав доступ до архівів гардероба для дизайну костюмів і реквізиту для фільму.

Прем’єра фільму запланована на 24 листопада 2021 року.

Критика фільму від сім’ї Гуччі

Втім, кінокартина вже отримала негативні відгуки. Сім’я Гуччі розкритикувала фільм, заявивши, що творці фільму перейшли всі межі. Правнучка засновника бренду Gucci розкритикувала й акторський склад. Вона обурена тим, що її дідуся Альдо Гуччі зіграє Аль Пачіно.

Джерело: MGM

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