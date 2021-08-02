В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV український режисер Олег Сенцов назвав три найкращі фільми за часів незалежної України.

Атлантида

Це стрічка Валентина Васяновича, яка розповідає про життя Донбасу після майбутньої перемоги України у війні з Росією.

Події розгортаються у 2025 році, а територія визнана непридатною для проживання. Проте на тлі спустошення зароджується кохання, яке змінює не одне життя.

– Володимир Васянович – режисер №1 в Україні. Тому що з 1992 року ніхто не був на такому рівні. У нього є свій стиль, і до цього він йшов дуже довго. Це вже п’ята його робота, – зазначив Олег Сенцов.

Фільм Атлантида здобув міжнародну славу і здобув перемогу на Венеційському кінофестивалі у програмі Горизонти.

Плем’я

Кримінально-драматичний фільм, який зняв Мирослав Слабошпицький, став шедевром українського кіно і підкорив увесь світ.

Стрічка створена виключно українською жестовою мовою, без жодних слів, субтитрів чи закадрового голосу.

В основі сюжету – історія хлопця Сергія, який потрапив до інтернату для людей із вадами слуху. Там всі намагаються самоствердитися за рахунок приниження і спричинення болю іншим, тож життя Сергія опиняється під загрозою.

Донбас

За словами Олега Сенцова, це сильна робота, яка показує історію українського народу. В основу драматичного фільму Сергія Лозниці покладено 13 реальних історій, які сталися на Сході України у розпал бойових дій.

Герої стрічки плавно переходять з одного епізоду в інший, демонструючи, як війна вплинула на всі сфери їхнього життя.

Світова прем’єра відбулася на 71-му Каннському міжнародному фестивалі, де стрічка отримала приз за найкращу режисуру у програмі Особливий погляд.

Крім цього, Олег Сенцов розповів про зйомки фільму Носоріг, який увійшов до конкурсної програми 78-го Венеційського кінофестивалю.

Він зізнався, що робота над кримінальною драмою почалася ще у 2012 році, але зупинилася через арешт режисера російськими спецслужбами у 2014 році та ув’язнення.

Історія фільму ґрунтується на реальних подіях 90-х в Україні. Головний герой на прізвисько Носоріг потрапляє до кримінального світу.

Для зйомок режисер обрав Кривий Ріг. Сюжет оснований на реальних подіях, а прототип головного героя – товариш Сенцова із Криму, який виїхав з півострова, не прийнявши анексію.