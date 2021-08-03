Стримінговий сервіс Netflix презентував трейлер серіалу Паперовий будинок. Довгоочікуваний п’ятий сезон складатиметься із 10 епізодів.

Прем’єра першої частини серіалу відбудеться 3 вересня. А другу частину стрічки глядачам покажуть 3 грудня.

У трейлері можна побачити, що поліція наважується на штурм Національного банку Іспанії, де перебувають грабіжники.

Але попри це, головні герої не збираються здаватися. Вони вирішують боротися до останнього, поставивши на кін власні життя.

Також з трейлеру стає зрозуміло, що організатор пограбування Професор перебуває у небезпеці. Очевидно, його затримали.

У п’ятому сезоні Паперового будинку зіграли Ітціар Ітуньо, Педро Алонсо, Мігель Ерран, Хайме Лоренте, Енріке Арсе, Естер Асебо та інші актори.

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Паперовий будинок – це драматичний телесеріал про злочини, який створив Алекс Піна. Прем’єра відбувалася на телеканалі Antena 3 в Іспанії.

Після успішного релізу стрічкою зацікавився американський стримінговий сервіс Netflix, який викупив права на міжнародний показ.

Зараз Паперовий будинок є одним із найпопулярніших неангломовних серіалів на платформі Netflix.

За даними IMDb, у 2020 році стрічка посіла друге місце в рейтингу серіалів серед користувачів сайту.

Фото: Netflix