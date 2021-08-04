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Факти / Шоу-бізнес / Кіно
Микола Олефіренко |

З Камілою Кабельйо та феєю Біллі Портером: вийшов трейлер фільму Попелюшка

Золушка

Кіностудії Columbia Pictures і Sony Pictures представили офіційний трейлер майбутнього фільму Попелюшка. У трихвилинному відео показали співачку Камілу Кабельйо в головній ролі, а також зміни у класичній казці.

Перша частина трейлера Попелюшки розвивається так, як і слід було очікувати: у Сінді важке життя, жахлива мачуха, а у ролі гендерно нейтральної феї-хрещеної з’явився Біллі Портер. Однак щойно Попелюшка зустрічає свого принца, сюжет починає відрізнятися від історії казки.

Замість того, щоб погодитися негайно втекти з принцом Робертом, Попелюшка просуває свою власну мрію – стати успішною кравчинею.

У фільмі покажуть давно відому історію: осиротіла Попелюшка живе згідно з волею злої мачухи та зведених сестер, мріючи про краще майбутнє. Коли фея-хрещена дає Попелюшці шанс відвідати королівський бал, її життя назавжди змінюється.

У кінокартині також знімалися Ідіна Мензель, Біллі Портер, Мінні Драйвер, Джеймс Корден і Пірс Броснан. Режисером і сценаристом проекту стала Кей Кеннон, яка створила трилогію Ідеальний голос.

Створення фільму почалося ще у 2019 році, а після декількох перенесень прем’єра відбудеться 3 вересня 2021 року на Amazon Prime.

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Фото: Скрін трейлера Попелюшка

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