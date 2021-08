Осінь 2021 року здивує кіноманів виходом величезної кількості кінокартин.

Факти ICTV зібрали разом головні кінопрем’єри осені 2021.

Шан-Чі й легенда десяти кілець (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)

Чергова екранізація коміксу Marvel. За сюжетом, головний герой Шан-Чі (Сіму Лю) спробує розібратися зі своїм минулим. Йому доведеться брати участь у бойовому турнірі за магічні артефакти.

Прем’єру фільму переносили тричі, але тепер вона точно відбудеться 2 вересня у всьому світі.

Втілення зла (Malignant)

Картина створена легендарним майстром хоррорів Джеймсом Ваном, який доклав руку до створення Форсаж 7 і Аквамен. У центрі сюжету опиняється дівчина, на ім’я Медісон (Аннабель Уолліс), яка страждає від жахів уві сні. Виявляється, що жорстокі вбивства в її нічних кошмарах відбувалися насправді.

Прем’єру фільму жахів остаточно перенесли з 2020 року на 10 вересня 2021 року.

Веном 2 (Venom: Let There Be Carnage)

Другий фільм осені про кіновсесвіт Marvel. У головній ролі – Том Харді, а режисерське крісло зайняла Келлі Марсел. Журналіст Едді Брок спробує пристосуватися до життя з інопланетним симбіотом Веномом, а також протистояти новому суперлиходію – Карнажу, який обрав серійного вбивцю як свого носія.

Спочатку прем’єра фільму була запланована на жовтень 2020 року. Тепер картина точно з’явиться в українських кінотеатрах з 16 вересня.

Не час помирати (No Time to Die)

Довгоочікувана стрічка-продовження про шпигуна Джеймса Бонда з’явиться у прокаті 30 вересня. Фільм стане ювілейною 25-ою кінокартиною бондіани. У головних ролях – незмінний Деніел Крейг, а режисером став Кері Фукунага.

За сюжетом, Джеймс Бонд насолоджується спокійним життям після відходу з МІ-6. Його старий друг Фелікс Лайтер просить шпигуна знайти зниклого вченого, і ця місія виявляється набагато складнішою, ніж очікувалося.

Дюна (Dune)

Чергова екранізація однойменного роману Френка Герберта. В Україні фільм з’явиться в прокаті з 14 жовтня. Сюжет охоплює половину першої книги всесвіту Дюни та оповідає про життя Пола Атрейдеса (Тімоті Шаламе), який разом з фріменами повинен перемогти у війні за планету Арракіс та цінні ресурси.

Над фільмом працювали з 2016 року, і тільки у 2021 році кінокартину побачить публіка.

Остання дуель (The Last Duel)

Остання дуель – майбутній історичний трилер режисера Рідлі Скотта. За сюжет взято історію з книги Еріка Джегера Остання дуель: правдива історія випробування битвою в середньовічній Франції. Акторський склад підвищує шанси на успіх фільму – в кінокартині з’являться Метт Деймон, Адам Драйвер і Джоді Комер.

В Україні фільм покажуть 14 жовтня.

Геловін вбиває (Halloween Kills)

Слешер американського виробництва, в якому розкажуть про маніяка Майкла Маєрса. Його загнали до пастки Лорі Строуд (Джеймі Лі Кертіс) разом зі своєю дочкою Карен і онукою Еллісон. Вбивці вдалося вижити і їхня зустріч знову відбудеться.

Над фільмом працювали з 2019 року, а вихід перенесли з жовтня 2020 року на 14 жовтня 2021 року.

Минулої ночі у Сохо (Last Night in Soho)

Минулої ночі у Сохо – фільм жахів режисера Едгара Райта. За сюжетом, студентка Елоїза (Томасін Мак-Кензі) опиняється в Лондоні 1960-х у ролі молодої співачки Сенді (Аня Тейлор-Джой). За сюжетом, дівчина розуміє, що Лондон минулого століття не такий вже і привабливий.

В Україні фільм покажуть 28 жовтня 2021 року.

Вічні (Eternals)

Хлоя Чжао, володарка Оскара за артхаусну Землю кочівників, зайняла крісло режисера для фільму Marvel. Сюжет розгортається після подій картини Месники: Фінал. Вічні – безсмертна раса інопланетян, які тисячоліттями таємно проживали на Землі. Їм належить захистити людство від своїх злісних побратимів девіантів.

У фільмі знімалися Джемма Чан, Річард Медден, Кумейл Нанджіані, Лія Макгью, Брайан Тайрі Генрі, Лорен Рідлофф, Баррі Кеоган, Дон Лі, Гіл Бірмінгем, Сальма Гаєк, Кіт Герінґтон і Анджеліна Джолі.

Вічні опиниться в прокаті українських кінотеатрів з 4 листопада.

Найкращий стрілець: Маверік (Top Gun: Maverick)

Продовження фільму, який вийшов 35 років тому. Над продовженням працював режисер Джозеф Косинські, а в головній ролі – незмінний Том Круз. За сюжетом, Пітер Мітчел буде навчати загін пілотів, серед яких син його колишнього напарника, який загинув з вини головного героя.

В Україні фільм покажуть вже 18 листопада.