З 14 до 31 серпня в Одесі відбудеться міжнародний кінофестиваль, який цьогоріч присвячений 30-річчю незалежності України.
Українська кіноакадемія поділилася, що окрім раніше оголошених фільмів, на заході покажуть низку кінострічок. Серед них трилер з Беном Вішоу в ролях та сюрреалістична комедія, у якій зіграла Мішель Пфайффер.
Які фільми покажуть у програмі Фестиваль Фестивалів
- Титан – режисер Жулія Дюкурно;
- Велика свобода – режисер Себастіан Майзе;
- Ольга – режисер Елі Ґраппе;
- Снігу більше ніколи не буде – режисери Малґожата Шумовська та Міхал Енґлерт.
Кінострічки у програмі Гала-Прем’єри
- Наплив – режисер Анейл Карія;
- Коханці – режисер Ніколь Ґарсія.
Які стрічки представлять у Спеціальному показі
- Непомітне зникнення – режисер Азазел Джейкобс;
- Рік нескінченної бурі – режисери Джафар Панахі, Ентоні Чен, Малік Віттал, Лора Пойтрас, Домініґа Сотомайор, Девід Ловері та Апічатпонг Вірасетакул;
- Небеса – режисер Срджан Драґоєвіч;
- Молитва за гетьмана Мазепу – режисер Юрій Іллєнко.
В Українській кіноакадемії зазначили, що показ цієї стрічки приурочили до ювілею від дня народження видатного українського актора театру та кіно Богдана Ступки, які зіграв у фільмі головну роль.
Водночас у рамках міжнародного кінофестивалю покажуть програму На пошану Террі Ґілліама та пригодницьку кінострічку Чоловік, який убив Дон Кіхота.