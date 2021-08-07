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Юлія Захарченко |

Стала відома друга частина програми 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю

Стала відома друга частина програми 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю

З 14 до 31 серпня в Одесі відбудеться міжнародний кінофестиваль, який цьогоріч присвячений 30-річчю незалежності України.

Українська кіноакадемія поділилася, що окрім раніше оголошених фільмів, на заході покажуть низку кінострічок. Серед них трилер з Беном Вішоу в ролях та сюрреалістична комедія, у якій зіграла Мішель Пфайффер.

Які фільми покажуть у програмі Фестиваль Фестивалів

  • Титан – режисер Жулія Дюкурно;
  • Велика свобода – режисер Себастіан Майзе;
  • Ольга – режисер Елі Ґраппе;
  • Снігу більше ніколи не буде – режисери Малґожата Шумовська та Міхал Енґлерт.

Кінострічки у програмі Гала-Прем’єри

  • Наплив – режисер Анейл Карія;
  • Коханці – режисер Ніколь Ґарсія.

Які стрічки представлять у Спеціальному показі

  • Непомітне зникнення – режисер Азазел Джейкобс;
  • Рік нескінченної бурі – режисери Джафар Панахі, Ентоні Чен, Малік Віттал, Лора Пойтрас, Домініґа Сотомайор, Девід Ловері та Апічатпонг Вірасетакул;
  • Небеса – режисер Срджан Драґоєвіч;
  • Молитва за гетьмана Мазепу – режисер Юрій Іллєнко.

В Українській кіноакадемії зазначили, що показ цієї стрічки приурочили до ювілею від дня народження видатного українського актора театру та кіно Богдана Ступки, які зіграв у фільмі головну роль.

Водночас у рамках міжнародного кінофестивалю покажуть програму На пошану Террі Ґілліама та пригодницьку кінострічку Чоловік, який убив Дон Кіхота.

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Фото: Pexels

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