З 14 до 31 серпня в Одесі відбудеться міжнародний кінофестиваль, який цьогоріч присвячений 30-річчю незалежності України.

Українська кіноакадемія поділилася, що окрім раніше оголошених фільмів, на заході покажуть низку кінострічок. Серед них трилер з Беном Вішоу в ролях та сюрреалістична комедія, у якій зіграла Мішель Пфайффер.

Які фільми покажуть у програмі Фестиваль Фестивалів

Титан – режисер Жулія Дюкурно;

Велика свобода – режисер Себастіан Майзе;

Ольга – режисер Елі Ґраппе;

Снігу більше ніколи не буде – режисери Малґожата Шумовська та Міхал Енґлерт.

Кінострічки у програмі Гала-Прем’єри

Наплив – режисер Анейл Карія;

Коханці – режисер Ніколь Ґарсія.

Які стрічки представлять у Спеціальному показі

Непомітне зникнення – режисер Азазел Джейкобс;

Рік нескінченної бурі – режисери Джафар Панахі, Ентоні Чен, Малік Віттал, Лора Пойтрас, Домініґа Сотомайор, Девід Ловері та Апічатпонг Вірасетакул;

Небеса – режисер Срджан Драґоєвіч;

Молитва за гетьмана Мазепу – режисер Юрій Іллєнко.

В Українській кіноакадемії зазначили, що показ цієї стрічки приурочили до ювілею від дня народження видатного українського актора театру та кіно Богдана Ступки, які зіграв у фільмі головну роль.

Водночас у рамках міжнародного кінофестивалю покажуть програму На пошану Террі Ґілліама та пригодницьку кінострічку Чоловік, який убив Дон Кіхота.