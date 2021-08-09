Зірки та “молода кров” театру та кіно: топ-10 українських акторів часів незалежності

За роки незалежності України наші кіно й театр подолали нелегкий шлях, в якому були свої злети та падіння. Глядач з кожним роком відкривав для себе нові імена талановитих вітчизняних акторів, які згодом стали улюбленцями мільйонів.

За їхніми роботами стежать у кіно, а вистави у театрах за їхньою участю збирають аншлаги.

Якщо ще у нульових український кінематограф ряснів російськими запрошеними акторами, а з українських брали у роботи одних і тих самих “заїжджених” виконавців, то за останні десять років усе кардинально змінилося.

Безсумнівно, там було місце гегемонам українського театру та кіно, як-от Богдан Ступка, Ада Роговцева, Лесь Сердюк, Григорій Гладій, Сергій Романюк, Наталія Сумська, Віктор Андрієнко та ще багато інших. Але решту продюсери через засилля російських заробітчан та наших впізнаваних облич не хотіли банально помічати.

На щастя, зараз тенденція кардинально змінилася. Факти ICTV підготували топ-5 українських зірок театру та кіно сьогодення до 30-річчя незалежності України.

Ірма Вітовська

Ірма Вітовська — та акторка, за якою спостерігати у театрі одна насолода. Вона є акторкою київського Молодого театру, де зіграла десятки ролей.

— Взагалі, акторство — це вроджена якість. Йому неможливо спеціально навчитися — можна лише набути навичок акторського ремесла. Це — Божий дар: коли на сцену виходить декілька акторів, увагу публіки звертає на себе найсильніший, – сказала акторка в одному з інтерв’ю.

Наразі у репертуарі театру є три вистави, в яких задіяна Ірма – це Підступність та кохання, Різня та Убити чи любити, а також копродукція театру Золоті ворота та Молодого – вистава Сталкери.

Після Революції гідності Вітовська відмовилася від робіт у російських проектах. Акторка сама зазначала, що втратила 70% своїх заробітків через цю відмову, і хоч це був великий удар, як вона сама зізнавалася, важливіше мати моральну сатисфакцію.

За останні п’ять років вона двічі стала лауреаткою Золотої дзиґи за роботи у стрічках Брама та Мої думки тихі, а також знялася у таких стрічках: Таємний щоденник Симона Петлюри, Казка старого мельника, Віддана.

Олексій Горбунов

Він, безсумнівно, один із найпотужніших українських акторів, з яким би хотів працювати чи не кожен режисер.

До Революції гідності він здебільшого знімався у Росії в таких режисерів, як Валерій Тодоровський, Пилип Янковський, Микита Михалков. Там він отримав відзнаку Золотий орел за роль у фільмі 12. Та після анексії Криму та початку війни на Донбасі відмовився від усіх пропозицій та повернувся до України.

— З російським театром і кіно зв’язок лише в тому, що у мене там залишився агент. У Пітері. І він час від часу пропонує сценарії, кличе зніматися в Москву. Але я сказав – поки війна йде, я це якось погано собі уявляю. Всі зйомки у мене поки в Україні. І вся робота у мене в Україні, поки не закінчиться ця війна, – розповідав Горбунов в одному з інтерв’ю.

Першою роботою після повернення до Києва стала роль у дитячому мюзиклі Трубач. Потім були ролі у стрічках: Гвардія, Правило бою, Дике поле, Забуті, короткометражка Бульмастиф.

Окрім робіт в українських проектах він також знімався у французькому серіалі Бюро легенд, французькому фільмі Останній найманець та чеській стрічці Okupace, що ще не вийшла на екрани.

Кажуть, талановита людина талановита у всьому – це точно про Горбунова. Окрім акторства він влаштовує концерти-квартирники зі своїм гуртом Грусть пилота. Окрім власних композицій колектив переспівав українські народні пісні.

Олеся Жураківська

Олеся Жураківська зараз є справжньою зіркою театру та кіно без пафосу та зіркової хвороби. У своїх роботах вона щира.

— Специфіка акторської роботи – через себе пропустити образ, який граєш. Жоден режисер не поставить мікрореакції актора: рухи брів, зміну погляду, – каже Жураківська.

Вона – акторка Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра, де зайнята у чотирьох виставах: Корсиканка, Дикун, Мотузка та Усі найкращі речі.

Глядачі її полюбили за ролі у серіалах Кріпосна та Перші ластівки. Вона знялася у стрічках Казка старого мельника та Донбас режисера Сергія Лозниці, за яку була номінована на премії Кіноколо та Золота дзиґа.

Ахтем Сеітаблаєв

Актор став широковідомим після злету першої стрічки про депортацію кримських татар Хайтарма за роль Амет-Хана Султана.

Згодом він сів у режисерське крісло і зняв свій перший повнометражний фільм Кіборги про захисників Донецького аеропорту під час війни на Донбасі. Стрічка окупилася за лічені дні після виходу.

У співпраці з американським режисером Джоном Вінном він зняв Захара Беркута, а пізніше разом з Олегом Сенцовим – Номери.

Безсумнівно, однією з найкращих акторських робіт Сеітаблаєва можна вважати роль у фільмі Додому режисера Нарімана Алієва. Для актора герой Мустафи близький за духом, адже його предки були депортовані з Криму і з труднощами змогли повернутися назад, а тепер знову стали жертвами російської окупації. Його гра неймовірна, ти віриш кожному його слову та виразу обличчя.

Серед його кіноробіт: Правило бою, Ми є. Ми поруч, Толока, Пульс та серіал Гвардія. Невдовзі очікується вихід на екрани стрічки Інший Франко за його участю.

На сцені його можна побачити у виставі Море…Ніч…Свічки… у Театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра.

В’ячеслав Довженко

Актор по-справжньому розкрився після ролі захисника Донецького аеропорту Суботи у фільмі Кіборги. У його творчому доробку десятки ролей у кіно й театрі, а сам він працює у київському Театрі на Подолі.

На сцені його можна побачити у виставах: Камінний господар, Механічний апельсин, Мрії оживають, Замовляю любов, Дівчинка з ведмедиком, або Неповнолітня.

— Коли граю на сцені, я відчуваю свободу. Бо коли тебе щось сковує чи не відпускає – все, ти брешеш. Будь-яка роль досить жорстко вкарбовується у підсвідомість, ми ж не заучуємо тексти чи мізансцени, а привласнюємо – все відбувається на рівні психофізики, – каже актор.

Невдовзі на великі екрани має вийти стрічка Інший Франко, де одну з головних ролей зіграв Довженко.

“Молода кров” українського театру і кіно

Динамічний розвиток українського театру та кіно неможливий без молодих зірок. Зараз багато нинішніх молодих акторів мають великий потенціал у майбутньому стати кумирами, секс-символами та майстрами своєї професії.

Пропонуємо також п’ятірку акторів та акторок, на яких особливо варто звернути увагу.

Анастасія Пустовіт

Після ролі у стрічці Коли падають дерева режисера Марисі Нікітюк до акторки прийшов помітний успіх. За свою роботу вона отримала нагороду Найкраща акторська робота на Одеському кінофестивалі у 2018 році.

Анастасія також зіграла у популярному серіалі Перші ластівки.

Особливу увагу слід звернути на її акторські роботи у Театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра. Там вона зіграла у десятках вистав, серед них Клас, Гарантія два роки, Сімейний альбом, Ерендіра не хоче вмирати, VIÑO, Моменти/Momenti, Погані дороги.

Макар Тихомиров

У 2017 році на екрани вийшли дві потужні стрічки: Кіборги, де Тихомиров зіграв головну роль, та Межа – копродукційна стрічка України та Словаччини, де йому дісталася одна з провідних ролей.

Макар зіграв у серіалі І будуть люди режисера Аркадія Непиталюка.

У Театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра за його плечима дуже хороші роботи у виставах Клас, Моменти/Momenti, Ерендіра не хоче вмирати, Поїхати не можна залишитися та Глядачі на виставу не допускаються!

Марина Кошкіна

28-річна акторка вже є однією із найзатребуваніших на театральних і кіномайданчиках. У її доробку десятки кіно та телепроектів, серед яких Будинок Слово, Захар Беркут, Забуті, Із зав’язаними очима, Віддана, І будуть люди.

Вона є акторкою Театру ім. І.Франка, де зіграла у таких виставах: Лимерівна, Кассандра, Сірано де Бержерак, Verba, Ідіот, Коріолан тощо.

За роль у Лимерівні вона стала номінанткою на премію Київська пектораль.

Євген Ламах

У доробку актора вже є два великих кінопроекти, де він зіграв головну роль, – це Черкаси та Крути 1918.

Його виразна зовнішність допомагає йому не загубитися серед решти акторів-ровесників, а його героям – не забутися глядачеві одразу після перегляду кінострічки.

Ламах зіграв у короткометражці Бульмастиф, фільмі Іловайськ 2014. Батальйон Донбас та десятках телепроектів.

Тарас Цимбалюк

Український глядач знає Цимбалюка за ролями у серіалах Кріпосна та Спіймати Кайдаша. Всього за його плечима вже понад 60 проектів.

У кіно актор грає помітних українських героїв, як-от у фільмі Чорний ворон режисера Тараса Ткаченка.

На жаль, на сцені Тарас грає рідко, а такого актора хотілося б бачити у театральних роботах. Разом із українською акторкою Дашою Трегубовою він взяв участь у зйомках провокаційного кліпу Миг російського гурту Лєнінград.