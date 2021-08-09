Комедійний бойовик Останній найманець, зйомки якого проходили переважно в Києві, увійшов в десятку найпопулярніших фільмів на стримінговій платформі Netflix.
Стрічка зібрала найбільшу кількість переглядів у світі, а також стала популярною у Франції, Німеччині та Україні.
Режисером фільму виступив Давид Шарон, а головну роль зіграв Жан-Клод Ван Дам.
У центрі сюжету лежить історія колишнього агента французької секретної служби, який змушений забути про свій пенсійний вік і терміново повернутися до Франції.
Там йому доведеться рятувати сина, якого несправедливо звинувачують у незаконній торгівлі зброєю і наркотиками.
Більша частина знімального процесу фільму Останній найманець проходила у Києві влітку 2020 року.
Стрічку знімали у готелях Premier Palace та Fairmont, на вулиці Костянтинівській, у нічному клубі Tootsie та інших локаціях міста.
Останній найманець став першим проектом зі значною українською складовою на Netflix: у ньому українські компанія-виробник (Apple Tree Vision), технічна команда, а також локації та державна підтримка через систему податкових повернень кешрібейтів.
Партнером Netflix у виробництві виступила міжнародна компанія Apple Tree Vision.
Нещодавно кліп DJ Shadow, зйомки якого проходили в Києві, визнали одним із найкращих у світі.
Робота на трек Nobody Speak посіла 20-ту сходинку у топ-рейтингу кліпів за версію американського видання Rolling Stone. Кліп знімали в Українському домі, розташованому в Києві.
Над проектом працювали американські та українські фахівці, серед яких кіновиробник Radioaktive Film.