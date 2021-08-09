Комедійний бойовик Останній найманець, зйомки якого проходили переважно в Києві, увійшов в десятку найпопулярніших фільмів на стримінговій платформі Netflix.

Стрічка зібрала найбільшу кількість переглядів у світі, а також стала популярною у Франції, Німеччині та Україні.

Режисером фільму виступив Давид Шарон, а головну роль зіграв Жан-Клод Ван Дам.

У центрі сюжету лежить історія колишнього агента французької секретної служби, який змушений забути про свій пенсійний вік і терміново повернутися до Франції.

Там йому доведеться рятувати сина, якого несправедливо звинувачують у незаконній торгівлі зброєю і наркотиками.

Більша частина знімального процесу фільму Останній найманець проходила у Києві влітку 2020 року.

Стрічку знімали у готелях Premier Palace та Fairmont, на вулиці Костянтинівській, у нічному клубі Tootsie та інших локаціях міста.

Останній найманець став першим проектом зі значною українською складовою на Netflix: у ньому українські компанія-виробник (Apple Tree Vision), технічна команда, а також локації та державна підтримка через систему податкових повернень кешрібейтів.

Партнером Netflix у виробництві виступила міжнародна компанія Apple Tree Vision.

Нещодавно кліп DJ Shadow, зйомки якого проходили в Києві, визнали одним із найкращих у світі.

Робота на трек Nobody Speak посіла 20-ту сходинку у топ-рейтингу кліпів за версію американського видання Rolling Stone. Кліп знімали в Українському домі, розташованому в Києві.

Над проектом працювали американські та українські фахівці, серед яких кіновиробник Radioaktive Film.