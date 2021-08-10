Американський кінорежисер Квентін Тарантіно розповів у подкасті The Moment про непрості стосунки з матір’ю. За словами знаменитості, ще у 12 років він поклявся ніколи не давати матері грошей і дотримав слова.

Квентін назвав причину такого радикального рішення — в юні роки вона всіляко намагалася перешкоджати його письменницькій кар’єрі.

Володар Оскара розповів про початок написання сценаріїв у початковій школі, але вчителі були незадоволені захопленням, оскільки хлопчик не приділяв належної уваги урокам і домашнім завданням.

Сценарій Капітан Пічфаз і бандит з анчоусами був написаний знаменитістю в 12 років.

– Ця маленька письменницька кар’єра, яку ти почав… Це лайно закінчилося, – сказала мати кінорежисера.

Мати Тарантіно була незадоволеною захопленням сина, постійно нагадуючи йому про це.

– Коли я стану успішним письменником, ви ніколи не отримаєте ні цента від мого успіху. Для тебе не буде будинка, відпустки і Cadillac. Ти нічого не отримаєш, – відповів Тарантіно під час сварки.

Режисер зазначив, що продовжує тримати свою обіцянку, і допоміг їй тільки у розв’язанні проблеми з податками.

У червні цього року Тарантіно розповів про плани завершити кар’єру. Йти з кіноіндустрії режисер має намір після знімання свого десятого фільму. На його думку, режисери не стають кращими з часом.