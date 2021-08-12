Марго Роббі зіграє у новому фільмі Веса Андерсона

Австралійська акторка Марго Роббі зіграє у новому фільмі американського кінорежисера Веса Андерсона.

31-річна зірка виконає другорядну роль. Автором сценарію виступить сам Андерсон.

До акторського складу проекту також приєдналися такі голівудські зірки, як Том Генкс, Едріан Броуді, Білл Мюррей і Тільда Суїнтон.

Раніше стало відомо, що знімальний процес розпочнеться вже в серпні 2021 року.

Декорації до нової картини американського кінематографіста імітують пустелю, що натякає на стрічку в жанрі вестерн.

Однак ця інформація не підтверджувалася, оскільки творці проекту зберігають будь-які деталі сюжету у таємниці. Дата виходу майбутнього фільму і назва також залишаються невідомими.

Нагадаємо, що Уесс Андерсон чотириразовий номінант на премію Американської Кіноакадемії. Але статуетки за режисуру він поки що не отримав.

Марго Роббі стало відомою завдяки ролі Гарлі Квін у стрічці Загін самогубців.

Вона почала свою акторську кар’єру в 17 років в Австралії, виконавши епізодичну роль у серіалі Відділ вбивств. А вже через рік потрапила в каст популярної австралійської мильної опери Сусіди, яка принесла їй велику популярність на батьківщині.

У 2011 році Марго переїхала в США, де отримала одну з головних ролей в серіалі Пан Американ.