Суддя Україна має талант на телеканалі СТБ і український хореограф Євген Кот в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV назвав топ-5 серіалів, які радить подивитися кожному.
Мільярди
Американський драматичний серіал, який складається з п’яти сезонів. У сюжеті стрічки – сутичка двох важливих фігур у фінансовому світі США: успішного бізнесмена Боббі Аксельрода та прокурора Чака Роадса.
Конфлікт ускладнюється тим, що дружина прокурора – важливий співробітник у компанії магната.
Гра престолів
Гучний американський серіал Гра престолів складається з восьми сезонів. Стрічка в жанрі фантастика, заснована на циклі романів Пісня льоду і вогню Джорджа Мартіна.
У сюжеті – політичні інтриги, які призвели до громадянської війни за владу над політичним утворенням Сім Королівств.
Сонька Золота Ручка
12-серійний художній фільм, в якому розповідається про відому аферистку та злодійку Софію Блювштейн, більш відому як Сонька Золота Ручка. Саме вона вважалася королевою злодійського світу 1870-х років.
Життя і пригоди Мішки Япончика
Кримінальний серіал, заснований на реальних подіях. В основі сюжету – злочинець Міша Вінницький (Мішка Япончик) і його банда, яка грабує заможних людей, але не вбиває їх.
Головний герой наживає собі ворогів, закохується в дівчину та здійснює різні афери. Крім того, навколо нього відбувається низка жахливих подій.
Кріпосна
Популярний український серіал, який відомий далеко за межами нашої країни.
Сюжет розгортається в другій половині 1850-х років навколо кріпосної Катерини Вербицької. Дівчина володіє бездоганними манерами та перебуває на межі двох світів.
У боротьбі за свободу і любов перед нею з’являється безліч випробувань.