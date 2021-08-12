Суддя Україна має талант на телеканалі СТБ і український хореограф Євген Кот в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV назвав топ-5 серіалів, які радить подивитися кожному.

Мільярди

Американський драматичний серіал, який складається з п’яти сезонів. У сюжеті стрічки – сутичка двох важливих фігур у фінансовому світі США: успішного бізнесмена Боббі Аксельрода та прокурора Чака Роадса.

Конфлікт ускладнюється тим, що дружина прокурора – важливий співробітник у компанії магната.

Гра престолів

Гучний американський серіал Гра престолів складається з восьми сезонів. Стрічка в жанрі фантастика, заснована на циклі романів Пісня льоду і вогню Джорджа Мартіна.

У сюжеті – політичні інтриги, які призвели до громадянської війни за владу над політичним утворенням Сім Королівств.

Сонька Золота Ручка

12-серійний художній фільм, в якому розповідається про відому аферистку та злодійку Софію Блювштейн, більш відому як Сонька Золота Ручка. Саме вона вважалася королевою злодійського світу 1870-х років.

Життя і пригоди Мішки Япончика

Кримінальний серіал, заснований на реальних подіях. В основі сюжету – злочинець Міша Вінницький (Мішка Япончик) і його банда, яка грабує заможних людей, але не вбиває їх.

Головний герой наживає собі ворогів, закохується в дівчину та здійснює різні афери. Крім того, навколо нього відбувається низка жахливих подій.

Кріпосна

Популярний український серіал, який відомий далеко за межами нашої країни.

Сюжет розгортається в другій половині 1850-х років навколо кріпосної Катерини Вербицької. Дівчина володіє бездоганними манерами та перебуває на межі двох світів.

У боротьбі за свободу і любов перед нею з’являється безліч випробувань.