В американському штаті Каліфорнія померла Патриція Хічкок О’Коннелл. Актриса була єдиною донькою відомого режисера Альфреда Хічкока.

Смерть Патриція Хічкок наступила внаслідок природних причин. Актрисі було 93 роки, у неї залишилися три доньки.

За життя Патриція Хічкок зіграла у двох фільмах свого батька. У 1950 році режисер запросив доньку на зйомки детективу Незнайомці у поїзді.

Вже за 10 років Патриція Хічкок зіграла одну із ролей у культовому трилері Психо. Вона була однокласницею Джанет Лі, Керолайн, яка пропонувала поділитися своїми транквілізаторами.

Згодом актриса взяла участь у зйомках американського телесеріалу Альфред Хічкок представляє.

Востаннє на блакитних екранах Патриція Хічкок з’явилася 1979 року, після чого вирішила присвятити себе вихованню дітей.

У шлюбі з чоловіком Джозефом О’Коннеллом вона прожила більше 40 років: актриса стала вдовою у 1994 році і вдруге не виходила заміж.

Фото: Strangers on a Train