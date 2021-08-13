Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Шоу-бізнес / Кіно
Євгенія Шапоренко |

Виробництво Володаря перснів вивозять з Нової Зеландії: уряд країни розчарований

Виробництво Володаря перснів вивозять з Нової Зеландії: уряд країни розчарований

Компанія Amazon перевозить виробництво серіалу Володар перснів до Великої Британії з Нової Зеландії.

Дії у поки що безіменному фентезійному епосі відбуваються за тисячі років до подій у книгах Толкіна Хоббіт і Володар перснів.

Компанія заявила, що цей крок – частина плану з розширення виробничих площ і зміцненню присутності у Великій Британії.

До речі, оскароносні фільми режисера Пітера Джексона Володар перснів і Хоббіт також знімалися в Новій Зеландії.

Amazon заявила, що робота над першим сезоном шоу буде завершена в Новій Зеландії до того, як виробництво перейде до Великої Британії.

Віце-президент компанії Amazon Studios Вернон Сандерс подякував народу та уряду Нової Зеландії за їх гостинність і відданість справі, а також за надання серіалу Володар перснів неймовірного місця для початку епічної подорожі.

Міністр економічного розвитку Нової Зеландії Стюарт Неш сказав, що розчарований цим рішенням.

Знімання першого сезону обійшлося Amazon у $465 млн. Планується, що загалом буде п’ять сезонів. Якщо й інші сезони потребуватимуть стільки витрат, то це зробить Володаря перснів найдорожчим серіалом.

Прем’єра першого сезону шоу запланована на 22 вересня 2022 року на Amazon Prime Video.

Читайте
Опубліковано кадр серіалу за мотивами Володаря перснів, який обійдеться в $465 млн

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка