Виробництво Володаря перснів вивозять з Нової Зеландії: уряд країни розчарований

Компанія Amazon перевозить виробництво серіалу Володар перснів до Великої Британії з Нової Зеландії.

Дії у поки що безіменному фентезійному епосі відбуваються за тисячі років до подій у книгах Толкіна Хоббіт і Володар перснів.

Компанія заявила, що цей крок – частина плану з розширення виробничих площ і зміцненню присутності у Великій Британії.

До речі, оскароносні фільми режисера Пітера Джексона Володар перснів і Хоббіт також знімалися в Новій Зеландії.

Amazon заявила, що робота над першим сезоном шоу буде завершена в Новій Зеландії до того, як виробництво перейде до Великої Британії.

Віце-президент компанії Amazon Studios Вернон Сандерс подякував народу та уряду Нової Зеландії за їх гостинність і відданість справі, а також за надання серіалу Володар перснів неймовірного місця для початку епічної подорожі.

Міністр економічного розвитку Нової Зеландії Стюарт Неш сказав, що розчарований цим рішенням.

Знімання першого сезону обійшлося Amazon у $465 млн. Планується, що загалом буде п’ять сезонів. Якщо й інші сезони потребуватимуть стільки витрат, то це зробить Володаря перснів найдорожчим серіалом.

Прем’єра першого сезону шоу запланована на 22 вересня 2022 року на Amazon Prime Video.