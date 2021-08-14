Американська акторка Емма Стоун підписала контракт з корпорацією Disney. Згідно з документом, володарка Оскара зіграє головну роль у сиквелі Круелли.

За даними іноземних ЗМІ, така угода вигідна для обох сторін. Перша частина кінострічки з Еммою Стоун зібрала в прокаті та на стрімінговому сервісі Disney + понад $222 млн.

Наразі невідомо, чи показуватимуть другу Круеллу в кінотеатрах, або ж фільм стане доступним тільки для перегляду на інтернет-сервісі Disney+.

Чутки про намір Disney зняти сиквел Круелли ходили ще на початку літа. Головну роль у першому фільмі зіграла володарка Оскара Емма Стоун.

Під час виходу трейлера кінострічки акторка перебувала на восьмому місяці вагітності, а у березні цього року Емма Стоун народила доньку.

Події першого фільму відбуваються у Лондоні 1970-х років. Круелла Де Віль – найвідоміша злодійка у Британії, яка викрадала далматинців, а також була схиблена на моді.