14 серпня стартує 12-й Одеський міжнародний кінофестиваль. Це щорічний захід, який вважається центральним фестивалем національного кіно.

Саме на ньому відбуваються прем’єри найочікуваніших фільмів, а ще – дебютують молоді таланти.

Завдяки позаконкурсним програмам глядачі отримують ексклюзивну можливість першими побачити міжнародні фестивальні хіти, а також арт-хіти, які незабаром виходитимуть в український прокат.

ОМКФ зосереджений на фільмах напрямку арт-мейнстрім, які відрізняються високою художньою якістю та доступністю для широкої аудиторії.

Особливості 12-го міжнародного кінофестивалю

ОМКФ відбудеться у традиційному форматі та триватиме до 21 серпня. Цьогоріч подія присвячена 30-річчю від дня проголошення незалежності України, а єдиною конкурсною програмою стане національний конкурс.

Зокрема, переможців нагороджуватимуть у наступних категоріях:

Гран-прі фестивалю Золотий Дюк за результатами глядацького голосування.

Кращий український повнометражний фільм.

Краща режисерська робота.

Краща акторська робота.

Кращий український короткометражний фільм.

Дипломи Міжнародної федерації кінопреси FIPRESCI.

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Церемонії відкриття та закриття

Церемонія відкриття ОМКФ 2021 відбудеться в Одеському національному академічному театрі опери та балету.

А закриття заходу вперше в історії фестивалю пройде під відкритим небом на Потьомкінських сходах.

Завдяки цьому всі охочі стануть свідками перемог українського кіно. Кожен гість зможе наживо побачити вручення нагород лауреатам національного конкурсу.

Закриватиме захід фільм Малюк Чарлі Чапліна. Цьогоріч стрічці виповнюється 100 років.

Ведучі

12-й міжнародний кінофестиваль вестимуть Яніна Соколова та Олег Панюта, які вже декілька років поспіль проводять урочистості в межах заходу.

Яніна зауважила, що ОМКФ є символом та фіксатором успіхів українського кіно, а також найбільшим вікном у світ західного кіно.

А Олег Панюта висловив надію, що цьогоріч фестиваль буде не менш вражаючим та захоплюючим.

Журі

До складу міжнародного журі увійшли:

режисер Дар’я Жук (Білорусь);

режисер Елі Ґраппе (Франція/Швейцарія);

продюсер Жан-Шарль Леві (США);

акторка Оксана Черкашина (Україна);

фестивальний менеджер Звіад Елізіані (Грузія).

Ціни на квитки

Для того, щоб потрапити на фестиваль і стати частиною восьмиденного свята, потрібно придбати абонемент.

Фестивальний абонемент дає доступ на покази фільмів та майстер-класи з програми заходу, а також можливість брати участь у зустрічах із творчими групами фільмів у форматі Q&A.

Крім цього, власники абонементу можуть голосувати за найкращий фільм національної конкурсної програми.

Ціна абонемента становить 1 300 грн.

Національна конкурсна програма. Повний метр

Королі репу, реж. Мирослав Латик

Із зав’язаними очима, реж. Тарас Дронь

Простір, реж. Дмитро Томашпольський

Національний музей, реж. Андрій Загданський

Стоп-Земля, реж. Катерина Горностай

Суперник, реж. Маркус Ленц

Національна конкурсна програма. Короткий метр

Біжи, Таню, біжи, реж. Софія Поліщук

Непотрібні речі, реж. Дмитро Лісенбарт

Друга хвиля, реж. Марія Стоянова

Татові кросівки, реж. Ольга Журба

Leopolis Night, реж. Нікон Романченко

Марія, реж. Влад Одуденко

Тигр блукає поруч, реж. Анастасія Фалілеєва

Good boy, реж. Марія Пономарьова

Із повною програмою 12-го Одеського міжнародного фестивалю можна ознайомитися за посиланням.

Фото: ОМКФ