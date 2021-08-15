Одеський міжнародний кінофестиваль 2021 – ФОТО та ВІДЕО відкриття

Одеський міжнародний кінофестиваль 2021 стартував 14 серпня. Урочиста церемонія відкриття традиційно пройшла в Одеському національному академічному театрі опери та балету.

На червоній доріжці Одеського кінофестивалю можна було помітити багато знаменитих гостей – акторів, режисерів, блогерів.

Зірковими гостями церемонії відкриття ОМКФ 2021 стали німецький актор Даніель Брюль і британський режисер Террі Гілліам.

Актриса Ольга Сумська з’явилася на червоній доріжці з 19-річною дочкою Ганною Борисюк.

Зірка обрала ніжну сукню небесного кольору, прикрашену квітковим принтом.

Співачка Ольга Полякова блиснула в сукні дизайнера Андре Тана. Яскравий образ артистка доповнила високим хвостом і масивними прикрасами.

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Журналіст Раміна Есхакзай прийшла на Одеський кінофестиваль 2021 із нареченим Євгеном Проніним. Для заходу вона обрала чорну сукню Al-Bon.

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Українська прима-балерина Катерина Кухар з’явилася на відкритті Одеського кінофестивалю в довгій блакитній сукні MALVA з високим розрізом. До слова, через затори зірці довелося йти пішки до театру опери та балету на 12-сантиметровх підборах.

Актриса Ксенія Мішина з’явилася на червоній доріжці в компанії колеги Артемія Єгорова. На актрисі була шикарна біла сукня Valery Kovalska, що нагадувала костюм.

На червоній доріжці в цей вечір можна було також помітити режисера Олега Сенцова, співачок Анну та Аліну Завальських, ресторатора Савелія Лібкіна, співака Івана Дорна, Юлію Пелипас ​​і Дмитра Дубілета, а також відомих блогерів.

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Церемонія відкриття Одеського міжнародного кінофестивалю 2021 – відео

Одеський міжнародний кінофестиваль 2021 триватиме до 21 серпня. Цього року подія приурочена до 30-річчя незалежності України, а єдиною конкурсною програмою стане національний конкурс.

Закриття ОМКФ 2021 пройде під відкритим небом на Потьомкінських сходах із фільмом Малюк Чарлі Чапліна.