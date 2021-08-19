У мережі з’явився фінальний трейлер до майбутнього фільму Вічні за кіновсесвітом Marvel, реліз якого відбудеться 4 листопада.

І хоча перший трейлер не розкрив ніяких подробиць про сюжет фільму, цього разу фанати все ж дізнаються трохи деталей про майбутню кінокартину.

Новий трейлер відповів на питання, яке цікавило кожного шанувальника Mervel: чому вони не допомогли Месникам битися з Таносом?

Сюжет фільму розповість про прибульців із суперздібностями, які вирішили не втручатися в справи людей, але захистили їх від Девіантів — інших прибульців.

Нагадаємо, що сценаристом фільму виступила володарка Оскара Хлоя Чжао.

– П’ять років тому Танос знищив половину населення Всесвіту. Але люди цієї планети повернули всіх одним клацанням пальця. Раптове повернення населення дало необхідну енергію для початку появи, – каже духовний лідер Вічних Аджак (Сальма Гаєк) на початку фінального трейлеру.

У трейлері також показали якийсь предмет, який на величезній швидкості влетів у Землю.

Серсі (Джемма Чан) пояснює передісторію прибульців — вони прийшли на Землю 7 тис. років тому, щоб захистити людей від Девіантів. За словами героїв фільму, їх змусили стояти осторонь від справ людства, якщо до них не причетні ці ворожі прибульці.

Головних героїв у картині зіграли Річард Медден, Анджеліна Джолі, Сальма Гаєк, Кумейл Нанджіані, Джемма Чан, Кіт Герінґтон, Брайан Тайрі Генрі та Баррі Кеоган.

Дата виходу Вічні запланована на 4 листопада.

Джерело: Kinomania Film Distribution

Фото: Трейлер Вічні