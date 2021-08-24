24 серпня всі відзначатимуть 30-річчя незалежності України. Це важлива дата для кожного з нас, оскільки зі здобуттям незалежності наша держава перейшла на новий етап розвитку.

Зокрема, почав удосконалюватися український кінематограф, який щороку тішить глядачів якісними фільмами і серіалами.

Напередодні свята актор театру й кіно Дмитро Ступка назвав п’ять найкращих фільмів за період незалежної України.

Тіні незабутих предків

Це містичний трилер з динамічним сюжетом, інтригою і неочікуваним фіналом. Стрічка перенесе вас у світ магічних Карпат, мольфарів, злих духів і темних сил.

Головний герой – 20-річний студент Іван стає причиною зникнення зґарди (гуцульської прикраси). Він прагне привернути до себе увагу дівчини і навіть не підозрює, що ця крадіжка назавжди змінить його життя.

На тілах його друзів починають з’являтися магічні символи, які були зображені на зґарді, професор університету гине за загадкових обставин, а зупинити цей вир подій може тільки нащадок останнього мольфара, який живе далеко в лісах.

Режисером стрічки виступив Любомир Левицький, а головним оператором – Марк Еверлі, який брав участь у зйомках американської саги Сутінки.

Поводир

В основі історичної драми лежать історії двох людей: сліпого кобзаря, який не може знайти спокою після довгих боїв, та сина американського інженера, який вимушений тікати.

Разом вони мандрують Радянською Україною напередодні Голодомору, а доля випробовує їхню віру та переконання.

Крім особистих історій головних та другорядних героїв, фільм показує тогочасні жорстокі реалії життя. Завдяки стрічці Поводир можна більше дізнатися про історичне минуле України, а також пізнати багатство етностилю та культурної спадщини.

Режисером картини виступив Олег Санін, а головні ролі виконали Станіслав Боклан, Антон Грін, Олександр Кобзар і Джефф Баррел.

Крути 1918

Ця історична драма присвячена реальній битві на залізничній станції Крути, яка відбулася взимку 1918 року. У фільмі можна побачити, як чотири сотні українських студентів і гімназистів стали на захист Батьківщини і боролися проти багатотисячної російської червоної гвардії.

Але крім історичної лінії, у стрічці відображено трагічну історію двох братів – Андрія та Олексія Савицьких, які закохалися в одну дівчину.

Режисером картини про героїзм, патріотизм та кохання став Олексій Шапарєв.

Гніздо Горлиці

Це життєва історія про українських жінок, які вирушають на нелегальні заробітки за кордон, щоб прогодувати свою родину.

У центрі сюжету – Дарина, яка мріє побудувати власний міні-готель і розвивати туристичний бізнес на Буковині. Вона вирушає на роботу до Італії, залишивши вдома чоловіка та доньку.

Ця поїздка кардинально змінює життя її сім’ї, а сама Дарина вагітніє і стає перед нелегким вибором.

Режисер стрічки – Тарас Ткаченко, а головні ролі зіграли Римма Зюбіна, Віталій Лінецький і Олександра Сизоненко.

До речі, фільм завоював головний приз Національного конкурсу Одеського міжнародного кінофестивалю у липні 2016 року.

Погані дороги

Стрічка складається з п’яти різних новел, об’єднаних темою доріг. В основі сюжету лежать події, які відбуваються з місцевими жителями та українськими військовими на Донбасі на тлі російсько-української війни.

Сценарій Наталія Ворожбит створила на основі документальних історій, які збирала на Сході України.

Міжнародна прем’єра відбулася 3 вересня 2020 року на Венеційському кінофестивалі, де стрічка отримала нагороду Verona Film Club Award.

До речі, з нагоди Дня Незалежності українців чекає чотири вихідні поспіль. Це чудова можливість для відпочинку і поїздки за кордон.

Серед українців популярні такі напрямки подорожей, як Егейське та Анталійське узбережжя Туреччини, Єгипет, Чорногорія, Греція та Португалія. Детальніше про відпочинок на День Незалежності України – читайте у матеріалі.

Фото: Кіно-театр