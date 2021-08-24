Американська кінокомпанія Sony Pictures випустила перший офіційний трейлер довгоочікуваного фільму про легендарного супергероя – Людина-павук: Нема шляху додому.

Переглянути трейлер українською мовою можна за цим посиланням.

Це вже третій за рахунком фільм про Людину-павука в кіновсесвіті Marvel. Головного героя зіграє Том Голланд, який вже не вперше приміряє на себе маску героя.

Деякі подробиці про сюжет вже були відомі завдяки чуткам і припущенням ентузіастів. Фільм розповість історію про Пітера Паркера, який не зміг приховати свою другу особистість Людини-павука. Під тиском громадськості він звертається до Доктора Стренджа, який за допомогою заклинань змусить усіх забути про зв’язок Паркера з Павуком.

Звичайно, все не могло піти за планом, і тепер реальність почала зміщення. Найімовірніше, саме це і вплинуло на появу в трейлері суперлиходія Октавіуса (Доктора Восьминога). Справжні фанати всесвіту Marvel могли помітити натяки на появу Зеленого гобліна, якого зіграє той самий Вільям Дефо.

Фільм Людина-павук: Нема шляху додому з’явиться в кінотеатрах вже 17 грудня.

Незадовго до офіційного виходу трейлера, частину ролика встигли злити в мережу. Він був знятий на мобільний телефон з дисплея іншого смартфона.

Після зливу відео Том Голланд заявив, що творці Людини-павука ще не готові до прем’єри трейлера. Можливо, до грудня ця ситуація зміниться.

Місяцем раніше в кінотеатрах з’явиться інший фільм про супергероїв всесвіту Marvel – вихід кінокартини Вічні запланований на 4 листопада 2021 року і нещодавно показали фінальний трейлер фільму. Сюжет розповість про прибульців з суперздібностями, які вирішили не втручатися в справи людей, але захистили їх від Девіантів – інших прибульців.

Джерело: Sony Pictures Entertainment