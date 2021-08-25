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Факти / Шоу-бізнес / Кіно
Микола Олефіренко |

Дату виходу Веном 2: Карнаж можуть перенести на 2022 рік

Веном 2

Sony планує перенести прем’єру фільму по всесвіту Marvel Веном 2: Карнаж на 21 січня 2022 року. Компанія відкладе прем’єру вже вдруге за місяць — раніше показ картини посунули з 24 вересня на 15 жовтня.

За словами інсайдерів, студія переглядає питання про випуск фільму в жовтні через касовий провал супергеройського фільму Загін самогубців: Місія навиліт по всесвіту DC.

На тлі ажіотажу навколо виходу трейлера Людина-павук: Нема шляху додому на заході CinemaCon, фільму Веном 2: Карнаж нічим здивувати публіку. Перший трейлер показали ще у травні, коли мова йшла про прем’єру у вересні, а другий трейлер показали на початку серпня, щоб підігріти інтерес публіки до виходу фільму в жовтні.

Перенесення на 21 січня 2022 року може перешкодити касовим зборам фільму Морбіус, яким займається Джаред Лето.

Прем’єра фільму Веном відбулася у 2018 році, і Marvel вдалося зібрати $856 млн по всьому світу, але сиквели фільмів часто не перевершують оригінали за популярністю.

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Режисером Веном 2: Карнаж виступив Енді Серкіс. У ролі Едді Брока виступить всім відомий Том Гарді. У фільмі також знімалися Вуді Гаррельсон, Наомі Гарріс, Мішель Вільямс і Рейд Скотт. За сценарій фільму відповідала Келлі Марсел.

Джерело: Vulture

Фото: Sony Pictures Entertainment

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