Кінокомпанія Warner Bros представила трейлер фільму Матриця 4, який показали на заході CinemaCon. І хоча трейлер показали обмеженій кількості осіб, корпорація розкрила офіційну назву фільму — Матриця: Воскресіння.

Про те, що відбувається в трейлері розповіли ентузіасти, що були присутніми на показі. У короткому ролику Кіану Рівз сидить на прийомі у психотерапевта, розповідаючи про свої сни.

Нео зустрічає в кав’ярні Трініті, але вони один одного не пам’ятають. У трейлері Кіану приймає сині таблетки, які дозволяють йому перебувати в ілюзії.

Головний герой також зустрічає людину, схожу стилем одягу на Морфея. Він пропонує Нео червону таблетку.

В кінці трейлеру також показали деякі екшн сцени, після яких на екрані з’явилася назва фільму.

Прем’єра четвертої частини фільму була запланована на травень 2021 року, але її перенесли на 22 грудня — фільм покажуть одночасно в кінотеатрах і сервісі HBO Max. Над картиною почали працювати ще в серпні 2019 року. Режисером фільму виступила Лана Вачовскі, якій вдалося зібрати старий акторський склад. У головних ролях будуть Кіану Рівз і Керрі-Енн Мосс, що зіграли Нео і Трініті.

У фільмі також знімалися американський актор Яг’я Абдул-Матін II, англійська актриса Джессіка Генвік та Ніл Патрік Гарріс, який став відомим завдяки участі в серіалі Як я зустрів вашу маму.

Джерело: DeadLine