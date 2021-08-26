Нещасний випадок на зйомках Чорної пантери: зірку Marvel госпіталізували

Зірку Marvel Летицію Райт госпіталізували через нещасний випадок на зйомках фільму Чорна пантера: Ваканда назавжди.

– Летиція Райт отримала легкі травми сьогодні під час зйомок трюку для фільму Чорна пантера: Ваканда назавжди, – заявили її представники.

Актриса лікується в місцевій лікарні, але її скоро вже випишуть.

Подробиці інциденту не розголошуються, хоча кілька джерел підтвердили, що в аварії брав участь каскадер, і Райт отримала лише незначні травми.

27-річна британська актриса гайанского походження знімалася в Бостоні. Аварія сталася під час нічної зйомки.

На думку багатьох джерел, аварія не вплине негативно на зйомки фільму. Чорна пантера: Ваканда назавжди вийде 8 липня 2022 року.

Чорна пантера: Ваканда назавжди – майбутній супергеройський фільм про однойменного супергероя.

Планувалося, що головну роль знову зіграє Чедвік Боузман, проте, через несподівану смерть актора від раку товстого кишечника, або ключове місце в фільмі займе героїня Летиції Райт — молодша сестра Шурі.