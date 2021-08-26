Спенсер: вийшов перший трейлер фільму про принцесу Діану з Крістен Стюарт

У мережі з’явився перший трейлер фільму Спенсер про принцесу Діану. Головну роль у картині зіграла американська актриса Крістен Стюарт.

Дії фільму розгортаються у 1991 році під час різдвяних свят. Тоді Діана (уроджена Дайана Френсіс Спенсер) роздумує про те, щоб розірвати шлюб з принцом Чарльзом. Британський актор Джек Фартінг грає спадкоємця британського престолу.

Офіційний логлайн: шлюб принцеси Діани і принца Чарльза давно охолонув. Попри те, що ходять чутки про роман і розлучення, на різдвяні свята в маєтку королеви панує мир. Є їжа й питво, стрілянина і полювання. Діана знає правила гри. Але цього року все буде інакше.

Фільм Спенсер – це роздуми про те, що могло статися у ті фатальні дні.

Очікується, що фільм вийде у прокат у листопаді 2021 року.