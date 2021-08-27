У голлівудського актора Тома Круза викрали авто та цінний багаж на тисячі доларів. Це сталося на зйомках фільму Місія нездійсненна 7 у Великій Британії.

Злодії викрали BMW X7 вартістю $140 тис, коли авто стояло неподалік готелю, де зупинився актор.

Невідомим вдалося зламати електронний замок машини за допомогою передавача радіосигналу.

Через кілька годин авто Тома Круза знайшли завдяки електронній системі стеження. Проте грабіжники втекли і викрали весь багаж і особисті речі актора.

За даними інсайдерів, Том Круз дуже розлютився, дізнавшись про те, що сталося. Збитки актора оцінюються у тисячі доларів.

Знімання стрічки Місія нездійсненна 7 для Тома Круза наповнені неприємними ситуаціями.

Спочатку знімальний процес фільму перенесли через пандемію, а потім у членів групи виявили коронавірус.

Але попри це, актор робив усе можливе, щоб під час зйомок Місія нездійсненна 7 всі співробітники дотримувалися правил карантинної безпеки.

Круз придбав двох спеціальних роботів для патрулювання знімального майданчика і тестування персоналу.

Нагадаємо, що прем’єра стрічки Місія нездійсненна 7 запланована на травень 2022 року. Режисером бойовика виступив Крістофер Мак-Кворрі.