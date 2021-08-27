Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Шоу-бізнес / Кіно
Валентина Чорна |

У Тома Круза викрали BMW з багажем на тисячі доларів на зйомках Місія нездійсненна

Том Круз

У голлівудського актора Тома Круза викрали авто та цінний багаж на тисячі доларів. Це сталося на зйомках фільму Місія нездійсненна 7 у Великій Британії.

Злодії викрали BMW X7 вартістю $140 тис, коли авто стояло неподалік готелю, де зупинився актор.

Невідомим вдалося зламати електронний замок машини за допомогою передавача радіосигналу.

Через кілька годин авто Тома Круза знайшли завдяки електронній системі стеження. Проте грабіжники втекли і викрали весь багаж і особисті речі актора.

За даними інсайдерів, Том Круз дуже розлютився, дізнавшись про те, що сталося. Збитки актора оцінюються у тисячі доларів.

Знімання стрічки Місія нездійсненна 7 для Тома Круза наповнені неприємними ситуаціями.

Спочатку знімальний процес фільму перенесли через пандемію, а потім у членів групи виявили коронавірус.

Але попри це, актор робив усе можливе, щоб під час зйомок Місія нездійсненна 7 всі співробітники дотримувалися правил карантинної безпеки.

Круз придбав двох спеціальних роботів для патрулювання знімального майданчика і тестування персоналу.

Нагадаємо, що прем’єра стрічки Місія нездійсненна 7 запланована на травень 2022 року. Режисером бойовика виступив Крістофер Мак-Кворрі.

Джерело: The Sun

Фото: Getty Images

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка