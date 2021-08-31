На підборах та з крилами: Біллі Портер у зухвалому образі на прем’єрі Попелюшки

Відомий актор та співак Біллі Портер з’явився у зухвалому наряді на прем’єрі комедійного фільму Amazon Studios Попелюшка.

У стрічці Портер зіграв гендерно-нейтральну фею-хрещену.

Картину презентували вперше у грецькому театрі в Лос-Анджелесі (США).

51-річний Біллі Портер з’явився у чорному жакеті, білій спідниці та ботфортах на високій платформі. На спині актора виднілися так звані крила з довгим шлейфом.

Хоча, якщо поглянути на попередні образи Біллі Портера, то цього разу він мав доволі скромний вигляд.

Біллі Портер – лауреат премій Еммі, Греммі та Золотий глобус. Він любить епатувати публіку своїми образами і нестандартним вбранням. Зокрема, він часто виходить у світ у бальних сукнях. Кілька років тому актор зробив камінг-аут, а 14 січня 2017 року одружився зі своїм партнером Адамом Смітом. Пара зустрічалася вісім років. Не так давно, Біллі Портер зізнався, що з 14 років він живе з ВІЛ-позитивним статусом. Цю правду він приховував навіть від матері.

У новій версії казки Попелюшка, яка вийде в форматі мюзиклу, Біллі Портер зіграв фею-хрещену. Головну роль у картині отримала співачка Каміла Кабельо.

Прем’єра Попелюшки відбудеться 3 вересня на стрімінговой платформі Amazon Prime Video.