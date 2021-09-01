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Євгенія Шапоренко |

Декольте Адріани Ліми та окуляри Альмодовара: червона доріжка кінофестивалю у Венеції

Декольте Адріани Ліми та окуляри Альмодовара: червона доріжка кінофестивалю у Венеції

1 вересня стартував 78-й щорічний Венеціанський міжнародний кінофестиваль. Журі очолив південнокорейський режисер Пон Чжун Хо, який прославився завдяки своїй картині Паразити.

Захід проходить на острові Лідо. Червона доріжка фестивалю відкрилася о 19.00 за київським часом. Однак Венеціанський кінофестиваль дещо відрізняється від традиційних, скажімо, Каннського.

На червоній доріжці було не так багато яскравих нарядів. Знаменитості виглядали досить розслаблено.

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До речі, ведучою церемонії стане італійська актриса Серена Россі. Для відкриття вона обрала ніжну, бежеву сукню, розшиту паєтками.

Декольте Адріани Ліми та окуляри Альмодовара: червона доріжка кінофестивалю у Венеції

Популярна актриса Пенелопа Крус з’явилася в чорно-білій сукні в підлогу з пишною спідницею. На фото вона позує з легендарним режисером Педро Альмодоваром.

Декольте Адріани Ліми та окуляри Альмодовара: червона доріжка кінофестивалю у Венеції

Топ-модель Адріана Ліма вийшла у світ у відвертій червоній сукні, яка оголювала її спину.

Декольте Адріани Ліми та окуляри Альмодовара: червона доріжка кінофестивалю у Венеції

Венеційський кінофестиваль – найстаріший кінофестиваль у світі, який заснували ще у 1932 році. До речі, ініціатором тоді виступив Беніто Муссоліні – фашистський диктатор в Італії.

Програма фестивалю:

  • Основний конкурс
  • Горизонт
  • Позаконкурсні покази
  • Венеціанська класика
  • Кіноринок

Призи на Венеційському кінофестивалі

В основному конкурсі вручаються:

  • Золотий лев за найкращий фільм.
  • Срібний лев найкращому режисерові.
  • Гран-прі журі.
  • Спеціальний приз журі.
  • Кубок Вольпі за кращу жіночу роль.
  • Кубок Вольпі за кращу чоловічу роль.
  • Приз імені Марчелло Мастроянні за краще виконання ролі молодим артистом або актрисою.
  • Приз за найкращий сценарій.

Призи в секції Горизонт:

  • За найкращий фільм.
  • Найкращому режисерові.
  • Спеціальний приз журі.
  • Приз за найкращий короткометражний фільм.
  • Спеціальний приз за інноваційний контент.

У секції Венеційська класика:

  • Приз за накращий відновлений фільм.
  • Приз за найкращий документальний фільм про кіно.
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