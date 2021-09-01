Декольте Адріани Ліми та окуляри Альмодовара: червона доріжка кінофестивалю у Венеції

1 вересня стартував 78-й щорічний Венеціанський міжнародний кінофестиваль. Журі очолив південнокорейський режисер Пон Чжун Хо, який прославився завдяки своїй картині Паразити.

Захід проходить на острові Лідо. Червона доріжка фестивалю відкрилася о 19.00 за київським часом. Однак Венеціанський кінофестиваль дещо відрізняється від традиційних, скажімо, Каннського.

На червоній доріжці було не так багато яскравих нарядів. Знаменитості виглядали досить розслаблено.

До речі, ведучою церемонії стане італійська актриса Серена Россі. Для відкриття вона обрала ніжну, бежеву сукню, розшиту паєтками.

Популярна актриса Пенелопа Крус з’явилася в чорно-білій сукні в підлогу з пишною спідницею. На фото вона позує з легендарним режисером Педро Альмодоваром.

Топ-модель Адріана Ліма вийшла у світ у відвертій червоній сукні, яка оголювала її спину.

Венеційський кінофестиваль – найстаріший кінофестиваль у світі, який заснували ще у 1932 році. До речі, ініціатором тоді виступив Беніто Муссоліні – фашистський диктатор в Італії.

Програма фестивалю:

Основний конкурс

Горизонт

Позаконкурсні покази

Венеціанська класика

Кіноринок

Призи на Венеційському кінофестивалі

В основному конкурсі вручаються:

Золотий лев за найкращий фільм.

Срібний лев найкращому режисерові.

Гран-прі журі.

Спеціальний приз журі.

Кубок Вольпі за кращу жіночу роль.

Кубок Вольпі за кращу чоловічу роль.

Приз імені Марчелло Мастроянні за краще виконання ролі молодим артистом або актрисою.

Приз за найкращий сценарій.

Призи в секції Горизонт:

За найкращий фільм.

Найкращому режисерові.

Спеціальний приз журі.

Приз за найкращий короткометражний фільм.

Спеціальний приз за інноваційний контент.

У секції Венеційська класика:

Приз за накращий відновлений фільм.

Приз за найкращий документальний фільм про кіно.